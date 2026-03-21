Guerra en Medio Oriente: Israel bombardeó sectores estratégicos del Líbano

Live Blog Post

Israel bombardeó objetivos clave del Líbano

Israel bombardeó este domingo el puente de Qasmiya, una infraestructura clave sobre el río Litani en el sur del Líbano, en el primer objetivo concreto de la operación ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz, para cortar las rutas de suministro de Hezbolá.

El puente conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, por lo que su destrucción agrava el impacto logístico y humanitario en la región.

Ante la inminencia del ataque, el Ejército libanés evacuó sus posiciones en la zona de Qasmiya, cercana a la autopista Borj Rahal y la carretera costera, y confirmó oficialmente que la retirada respondió a las amenazas directas de Israel sobre el área.

En paralelo, el primer ministro libanés Nauaf Salam encabezó una cumbre de seguridad junto a autoridades militares y de seguridad interior para evaluar la situación. Fue informado sobre el avance de la operación israelí, el desplazamiento forzado de población y los problemas de seguridad en distintas zonas del país. Como respuesta, ordenó reforzar los controles en las áreas afectadas, con especial énfasis en Beirut.