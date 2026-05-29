Disney Plus tiene un catálogo plagado de series exitosas y premiadas, te dejamos tres muy recomendables producciones multipremiadas, se trata de, Colegio Abbot, El cuento de la criada y El Oso. Las tres series cosecharon una gran cantidad de Premios Emmy.
Disney Plus tiene tres series muy exitosas y multipremiadas ideales para maratonear
Disney Plus tiene un catálogo plagado de series exitosas y premiadas, te dejamos tres muy recomdables producciones multipremiadas
Disney Plus: de qué trata la serie Colegio Abbot
Es una comedia que sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.
Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.
Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.
Disney Plus: reparto de la serie Colegio Abbot
- Quinta Brunson
- Tyler James Williams
- Janelle James
Premios Emmy: 4.
Tráiler de la serie Colegio Abbot
Disney Plus: de qué trata la serie El cuento de la criada
Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades.
Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.
Disney Plus: reparto de la serie El cuento de la criada
- Elisabeth Moss
- Yvonne Strahovski
- Ann Dowd
- Madeline Brewer
- Max Minghella
- Samira Wiley
Premios Emmy: 15.
Tráiler de la serie El cuento de la criada
Disney Plus: de qué trata la serie El Oso
Esta extraordinaria serie transcurre en un restaurante italiano tradicional de Chicago que se enfrenta a grandes cambios cuando muere su dueño y lo hereda su hermano menor.
Disney Plus: reparto de la serie El Oso
- Jeremy Allen White
- Ebon Moss-Bachrach
- Ayo Edebiri
- Lionel Boyce
- Oliver Platt
Premios Emmy: 21.