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Disney Plus tiene tres series muy exitosas y multipremiadas ideales para maratonear

Disney Plus tiene un catálogo plagado de series exitosas y premiadas, te dejamos tres muy recomdables producciones multipremiadas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Disney Plus tiene tres series muy exitosas ganadoras de varios Premios Emmy.

Disney Plus tiene tres series muy exitosas ganadoras de varios Premios Emmy.

Disney Plus tiene un catálogo plagado de series exitosas y premiadas, te dejamos tres muy recomendables producciones multipremiadas, se trata de, Colegio Abbot, El cuento de la criada y El Oso. Las tres series cosecharon una gran cantidad de Premios Emmy.

series

Disney Plus: de qué trata la serie Colegio Abbot

Es una comedia que sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.

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Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.

Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.

Disney Plus: reparto de la serie Colegio Abbot

  • Quinta Brunson
  • Tyler James Williams
  • Janelle James

Premios Emmy: 4.

Tráiler de la serie Colegio Abbot

Embed - Abbott Elementary Season 1 Teaser | Rotten Tomatoes TV

Disney Plus: de qué trata la serie El cuento de la criada

Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades.

criada

Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.

Disney Plus: reparto de la serie El cuento de la criada

  • Elisabeth Moss
  • Yvonne Strahovski
  • Ann Dowd
  • Madeline Brewer
  • Max Minghella
  • Samira Wiley

Premios Emmy: 15.

Tráiler de la serie El cuento de la criada

Embed - The Handmaid's Tale | Tráiler Oficial | Disney+

Disney Plus: de qué trata la serie El Oso

Esta extraordinaria serie transcurre en un restaurante italiano tradicional de Chicago que se enfrenta a grandes cambios cuando muere su dueño y lo hereda su hermano menor.

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Disney Plus: reparto de la serie El Oso

  • Jeremy Allen White
  • Ebon Moss-Bachrach
  • Ayo Edebiri
  • Lionel Boyce
  • Oliver Platt

Premios Emmy: 21.

Tráiler de la serie El Oso

Embed - El Oso | Tráiler Doblado | Disney+

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