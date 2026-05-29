Disney Plus tiene tres series muy exitosas y multipremiadas ideales para maratonear

abbot

Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.

Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.

Disney Plus: reparto de la serie Colegio Abbot

Quinta Brunson

Tyler James Williams

Janelle James

Premios Emmy: 4.

Tráiler de la serie Colegio Abbot

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Disney Plus: de qué trata la serie El cuento de la criada

Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades.

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Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.

Disney Plus: reparto de la serie El cuento de la criada

Elisabeth Moss

Yvonne Strahovski

Ann Dowd

Madeline Brewer

Max Minghella

Samira Wiley

Premios Emmy: 15.

Tráiler de la serie El cuento de la criada

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Disney Plus: de qué trata la serie El Oso

Esta extraordinaria serie transcurre en un restaurante italiano tradicional de Chicago que se enfrenta a grandes cambios cuando muere su dueño y lo hereda su hermano menor.

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Disney Plus: reparto de la serie El Oso

Jeremy Allen White

Ebon Moss-Bachrach

Ayo Edebiri

Lionel Boyce

Oliver Platt

Premios Emmy: 21.

Tráiler de la serie El Oso