Robert De Niro cautiva a los usuarios de Disney Plus con esta película de comedia

En la plataforma de streaming Disney Plus siempre podemos encontrar películas y series que han saltado a la historia por haber recibido numerosos premios, o por contar con un guión y una historia llamativa.

En esta oportunidad te recomendamos ver la película El rey de la comedia, también conocida por su título en inglés The King of the Comedy.

¿De qué trata la película El rey de la comedia?

La sinopsis de la película El rey de la comedia es: "Rupert Pupkin es un cómico obsesionado con la fama y convertirse en el mejor en su campo. Un día Rupert conoce a su ídolo, Jerry Langford, y le suplica la oportunidad de aparecer en su show, pero éste se la niega. Sin embargo Pupkin no cejará en su empeño, acosando a Jerry para intentar poder conseguir sus propósitos y, con ayuda de su amiga Masha, usará un método contundente para poder obtener sus minutos de celebridad".

El rey de la comedia
Película "El rey de la comedia", disponible en Disney Plus.

Esta producción cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Jerry Lewis, y navega entre la comedia y el humor negro.

Esta comedia se estrenó en 1983 y tiene una duración total de 104 minutos. Además, recibió un puntaje de 7,8 puntos en el sitio web IMDb. El director es Martin Scorsese, quien ha trabajado con De Niro en otras producciones como Taxi Driver, Goodfellas, Los asesinos de la Luna, entre otros.

La película El rey de la comedia es considerada como una de las mejores producciones de Scorsese, e incluso el director Todd Phillips asegura que el guión de la cinta Joker, de 2019, escrito por él mismo y el coguionista Scott Silver, está inspirado tanto en El rey de la comedia como en Taxi Driver, también de Scorsese, de 1976.

Dónde se puede ver la película El rey de la comedia, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Amazon y Apple TV.
  • Latinoamérica: está disponible en Disney Plus.
  • España: se puede ver en Amazon.

