El rey de la comedia

Esta producción cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Jerry Lewis, y navega entre la comedia y el humor negro.

Esta comedia se estrenó en 1983 y tiene una duración total de 104 minutos. Además, recibió un puntaje de 7,8 puntos en el sitio web IMDb. El director es Martin Scorsese, quien ha trabajado con De Niro en otras producciones como Taxi Driver, Goodfellas, Los asesinos de la Luna, entre otros.

La película El rey de la comedia es considerada como una de las mejores producciones de Scorsese, e incluso el director Todd Phillips asegura que el guión de la cinta Joker, de 2019, escrito por él mismo y el coguionista Scott Silver, está inspirado tanto en El rey de la comedia como en Taxi Driver, también de Scorsese, de 1976.

Dónde se puede ver la película El rey de la comedia, según tu ubicación geográfica: