La serie que nos cuenta cómo Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación.

Yo, adicto, es una espectacular serie que te desnuda con su valiente testimonio, donde Javier Giner, escritor y creador de la obra de ficción, se encarna en un catártico y superlativo Oriol Pla para arraigarnos a su salida de los peores infiernos. Un soberbio relato sobre la innegociable dignidad aun con la mochila llena de tanta miseria.

En el momento de máxima oscuridad, tomará la decisión de pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperada. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida convirtiéndole en una nueva persona.

Disney Plus: de qué se trata la serie Yo, adicto

La serie Yo, adicto, cuenta la vida de Javier Giner, un profesional audiovisual de treinta años, que decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación por consumo de alcohol y cocaína y con un trastorno del control de los impulsos diagnosticado.

Tras vivir años inmersos en una espiral de autodestrucción, Javier decide no salir de allí hasta que su recuperación sea total.

Armado de su diario personal y la absoluta determinación de revertir su presente, Javier encara el que, sin duda, es el periodo clave de su vida.

Los meses de recuperación en el centro, rodeado de naturaleza, acompañado de Anais, su educadora social, y de una galería de compañeros de tratamiento memorables, cambian totalmente la vida de Javier Giner.

Disney Plus: reparto de la serie Yo, adicto

Oriol Pla

Nora Navas

Alex Brendemühl

Marina Salas

Victoria Luengo

Omar Ayuso

Trailer de la serie Yo, adicto