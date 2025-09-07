 Netflix y la serie sueca de 12 capítulos que no es apta para menores de edad

Netflix se encargó de reunir un catálogo de series y películas, donde haya ofertas para todos los gustos. Una serie logró conquistar a los amantes de la literatura, con una historia basada en una novela exitosa, posicionándose como uno de los relatos no aptos para menores de edad, con un total de 12 capítulos: Dinero fácil.

El catálogo de series y películas de Netflix se llenó, inesperadamente, de una enorme cantidad de ofertas de producción sueca, las cuales se han posicionado entre las opciones favoritas del género dramático y policial. Esta serie es el claro ejemplo del crecimiento de las historias de este país, lográndolo con un relato donde la violencia, el narcotráfico y el lenguaje inapropiado, se ve presente todo el tiempo.

dinero facil 1
Esta serie sueca supo ser furor al momento de su llegada a Netflix

La gente ha quedado completamente enamorada de esta serie europea, y es que muchos han señalado que, además de una historia que resultó innovadora y, en ciertos casos, desconocida, dentro de Netflix. De acuerdo a la valoración de los suscriptores, es un relato que se destaca por su ambientación, a nivel paisaje, pero también al ambiente que se genera entre los actores de la oferta sueca.

Con un total de 12 capítulos, dividido a lo largo de 2 temporadas, la serie supo destacarse entre las ofertas basadas en obras literarias, y eso se debe a que está inspirada en la exitosa novela homónima de Jens Lapidus. A lo largo de esta oferta sueca del catálogo de series y películas de Netflix, el drama te llevará a un relato donde las temáticas narco, más la violencia que se vive, hacen que sea considerada no apta para menores de edad.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces es uno de los mejores dramas suecos de la plataforma.

Embed - Dinero fácil (EN ESPAÑOL) | Trálier oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Dinero fácil

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de 12 capítulos, Dinero fácil centra su historia en: "Las vidas de una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin: hacer dinero".

Esta serie supo ser una de las historias basadas en novelas, más elegidas al momento de su estreno en Netflix.

dinero facil 2
Esta serie es una de las ofertas de Netflix, basadas en obras literarias, más elegidas desde el 2020 en adelante.

Reparto de Dinero fácil, serie de Netflix

  • Evin Ahmad
  • Dada Fungula Bozela
  • Alexander Abdallah
  • Ayaan Ahmed
  • Khalil Ghazal
  • Ali Alarik
  • Adam Kais
  • Olle Sarri
  • Elbron Bella
  • Omar Abdulqadir
  • Jozef Wojciechowicz
  • Baba Diop

Dónde ver la serie Dinero fácil, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Dinero fácil se puede ver en Netflix.
  • España: Dinero fácil se puede ver en Netflix.
  • México: Dinero fácil se puede ver en Netflix.

