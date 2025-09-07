 Netflix y la serie sueca de 12 capítulos que no es apta para menores de edad

Con un total de 12 capítulos, dividido a lo largo de 2 temporadas, la serie supo destacarse entre las ofertas basadas en obras literarias, y eso se debe a que está inspirada en la exitosa novela homónima de Jens Lapidus. A lo largo de esta oferta sueca del catálogo de series y películas de Netflix, el drama te llevará a un relato donde las temáticas narco, más la violencia que se vive, hacen que sea considerada no apta para menores de edad.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces es uno de los mejores dramas suecos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Dinero fácil

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de 12 capítulos, Dinero fácil centra su historia en: "Las vidas de una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin: hacer dinero".

Esta serie supo ser una de las historias basadas en novelas, más elegidas al momento de su estreno en Netflix.

dinero facil 2 Esta serie es una de las ofertas de Netflix, basadas en obras literarias, más elegidas desde el 2020 en adelante.

Reparto de Dinero fácil, serie de Netflix

