 Netflix y la serie sueca de 12 capítulos que no es apta para menores de edad

Con un total de 12 capítulos, dividido a lo largo de 2 temporadas, la serie supo destacarse entre las ofertas basadas en obras literarias, y eso se debe a que está inspirada en la exitosa novela homónima de Jens Lapidus. A lo largo de esta oferta sueca del catálogo de series y películas de Netflix, el drama te llevará a un relato donde las temáticas narco, más la violencia que se vive, hacen que sea considerada no apta para menores de edad.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces es uno de los mejores dramas suecos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Dinero fácil
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de 12 capítulos, Dinero fácil centra su historia en: "Las vidas de una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin: hacer dinero".
Esta serie supo ser una de las historias basadas en novelas, más elegidas al momento de su estreno en Netflix.
Reparto de Dinero fácil, serie de Netflix
- Evin Ahmad
- Dada Fungula Bozela
- Alexander Abdallah
- Ayaan Ahmed
- Khalil Ghazal
- Ali Alarik
- Adam Kais
- Olle Sarri
- Elbron Bella
- Omar Abdulqadir
- Jozef Wojciechowicz
- Baba Diop
Dónde ver la serie Dinero fácil, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Dinero fácil se puede ver en Netflix.
- España: Dinero fácil se puede ver en Netflix.
- México: Dinero fácil se puede ver en Netflix.