Está en Netflix, es italiana y fue una de las mayores sorpresas en el 2024

Netflix se mantiene más fuerte que nunca, gracias a su catálogo de series y películas. Una serie logró ser una de las historias más elegidas de todo el 2024, y es que su historia dramática conquistó a los suscriptores, con un relato que apenas se compone de 12 capítulos en total: El Clandestino.

Las series y películas de producción italiana vienen en franco ascenso dentro de las ofertas del catálogo de Netflix, con historias muy destacadas, que se ganaron el clamor de los suscriptores. Esta serie no solo se convirtió en un éxito entre los amantes del género dramático, con tintes de acción y suspenso, sino que pasó a ser uno de los mayores aciertos de la plataforma en todo el año.

Esta es una de las mejores ofertas italianas que nos podemos encontrar en Netflix

No estamos frente a un clásico drama policial, esos que se caracterizan por persecuciones y ese estilo, sino que en esta ocasión, la serie se enfoca también en esas batallas morales que enfrenta el protagonista de esta sorpresa de Netflix. Esta oferta del catálogo de series y películas no tiene relleno, sino que todo su guion tiene una línea y coherencia, algo valorado por los suscriptores.

Con un total de 12 capítulos, la serie logró ser una de las mayores sorpresas de Netflix durante el 2024, y es que la llegada de esta historia fue muy esperada por los suscriptores de la plataforma. En el catálogo de series y películas, solo es superado por los nombres que han ido renovando las ofertas del género, ya que aún es de las más elegidas y recomendadas por quienes más saben.

Netflix optó por incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2024, y desde entonces es de las historias italianas más elegidas de toda la plataforma.

De qué trata El Clandestino, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, El Clandestino centra su historia en: "Después de un encuentro significativo, un exinspector jefe comienza a trabajar como investigador privado para quienes no quieren —o no pueden— acudir a la policía".

La serie no tiene desperdicio, y es que su historia distinta, la hace una de las mejores opciones de Netflix.

La serie de Netflix se compone de tan solo 12 cap&iacute;tulos

Reparto de El Clandestino, serie de Netflix

  • Edoardo Leo como Luca Travaglia
  • Hassani Shapi como Palitha
  • Alice Arcuri como Carolina Vernoni
  • Fausto María Sciarappa como Claudio Maganza
  • Lavinia Longhi como Khadija
  • Mattia Mele como Sergio Bonetti
  • Michele Savoia como De Giglio
  • Isabella Mottinelli como Bianca
  • Tía Architto como Gedara
  • Stefano Guerrieri (como Federico

Dónde ver la serie El clandestino, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: El clandestino se puede ver en Netflix.
  • España: El clandestino se puede ver en Netflix.
  • México: El clandestino se puede ver en Netflix.

