Está en Netflix, es italiana y fue una de las mayores sorpresas en el 2024

Con un total de 12 capítulos, la serie logró ser una de las mayores sorpresas de Netflix durante el 2024, y es que la llegada de esta historia fue muy esperada por los suscriptores de la plataforma. En el catálogo de series y películas, solo es superado por los nombres que han ido renovando las ofertas del género, ya que aún es de las más elegidas y recomendadas por quienes más saben.

Netflix optó por incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2024, y desde entonces es de las historias italianas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - IL CLANDESTINO (2024) | Trailer ufficiale della serie Rai con Edoardo Leo

De qué trata El Clandestino, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, El Clandestino centra su historia en: "Después de un encuentro significativo, un exinspector jefe comienza a trabajar como investigador privado para quienes no quieren —o no pueden— acudir a la policía".

La serie no tiene desperdicio, y es que su historia distinta, la hace una de las mejores opciones de Netflix.

el clandestino 3 La serie de Netflix se compone de tan solo 12 capítulos

Reparto de El Clandestino, serie de Netflix

Edoardo Leo como Luca Travaglia

Hassani Shapi como Palitha

Alice Arcuri como Carolina Vernoni

Fausto María Sciarappa como Claudio Maganza

Lavinia Longhi como Khadija

Mattia Mele como Sergio Bonetti

Michele Savoia como De Giglio

Isabella Mottinelli como Bianca

Tía Architto como Gedara

Stefano Guerrieri (como Federico

Dónde ver la serie El clandestino, según la zona geográfica