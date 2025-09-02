Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película apasionante que es una pieza maestra y es el éxito global del momento

La película de Netflix es una joya del catálogo y es una de las mejores entregas de dos de los géneros más buscados entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La actriz Julianne Moore

Arrancó el mes de septiembre de 2025 y la plataforma de Netflix demostró que está marcando el camino del cine este año, agregando títulos de gran calidad al catálogo, como la película Misteriosa obsesión, que se sumó hace poco a la cartelera y le va muy bien en reproducciones entre todas las series y películas.

Misteriosa obsesión es una película estadounidense de drama y suspenso de 2004, que llegó a la plataforma en julio de 2025 y le da buenos motivos al usuario para que la vea.

Si uno se pregunta de qué trata esta película, seguramente la historia de una madre que perdió a sus hijos de 8 años y su psicoanalista le asegura que todo es producto de su imaginación, hará que den muchas ganas de comenzar a verla de inmediato.

La película de Netflix, que ya se ganó un lugar entre las más vistas entre las propuestas de drama y suspenso, está protagonizada por Julianne Moore, brilla entre todas series y películas de la plataforma, y dura 1 hora y 31 minutos.

La actriz Julianne Moore arrasa con su interpretación en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Misteriosa obsesión

Terry Paretta (Julianne Moore) es una valiente madre que está sufriendo por la pérdida de su hijo Sam, de 8 años de edad, quien murió en un accidente aéreo. Para poder sobrellevar la terrible situación, Telly acude a su fisioterapeuta, quién le asegura que su hijo no existe y todo lo ocurrido, es obra de su imaginación. Convencida de que su mente no ha creado 8 años de recuerdos, esta madre hace de todo para demostrar que su hijo existió.

Julianne Moore y su papel de madre que perdió a su hijo, la hizo ser reconocida por su notable actuación en esta película de Netflix.

Reparto de Misteriosa obsesión, película de Netflix

  • Julianne Moore (Telly Paretta)
  • Dominic West (Ash Correll)
  • Gary Sinise (Dr. Munce)
  • Alfre Woodard (Anne Pope)
  • Anthony Edwards (Jim Paretta)

Tráiler de Misteriosa obsesión, película de Netflix

Dónde ver la película Misteriosa obsesión, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Misteriosa obsesión se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The forgotten no está disponible en Netflix.
  • España: la película Misteriosa obsesión no está disponible en Netflix.

