Netflix: la película apasionante que es una pieza maestra y es el éxito global del momento

La película de Netflix, que ya se ganó un lugar entre las más vistas entre las propuestas de drama y suspenso, está protagonizada por Julianne Moore, brilla entre todas series y películas de la plataforma, y dura 1 hora y 31 minutos.
netflix-Julianne-Moore-pelicula-misteriosa-obsesion
La actriz Julianne Moore arrasa con su interpretación en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Misteriosa obsesión
Terry Paretta (Julianne Moore) es una valiente madre que está sufriendo por la pérdida de su hijo Sam, de 8 años de edad, quien murió en un accidente aéreo. Para poder sobrellevar la terrible situación, Telly acude a su fisioterapeuta, quién le asegura que su hijo no existe y todo lo ocurrido, es obra de su imaginación. Convencida de que su mente no ha creado 8 años de recuerdos, esta madre hace de todo para demostrar que su hijo existió.
netflix-Julianne-Moore-pelicula
Julianne Moore y su papel de madre que perdió a su hijo, la hizo ser reconocida por su notable actuación en esta película de Netflix.
Reparto de Misteriosa obsesión, película de Netflix
- Julianne Moore (Telly Paretta)
- Dominic West (Ash Correll)
- Gary Sinise (Dr. Munce)
- Alfre Woodard (Anne Pope)
- Anthony Edwards (Jim Paretta)
Tráiler de Misteriosa obsesión, película de Netflix
Embed - "Misteriosa Obsesión" (The Forgotten) - Trailer (VO)
Dónde ver la película Misteriosa obsesión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Misteriosa obsesión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The forgotten no está disponible en Netflix.
- España: la película Misteriosa obsesión no está disponible en Netflix.