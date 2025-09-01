La película de Netflix fue estrenada este lunes 1 de septiembre de 2025 en la plataforma, dura 2 horas y 14 minutos, y está basada en hechos reales, a partir de Business Plot, una pregunta conspiración política de 1933 para bajar del cargo al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

netflix-pelicula-amsterdam-film Rami Malek, Anya Taylor-Joy y Margot Robbie, arrasan con sus papeles en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Ámsterdam

Esta nueva película que acaba de desembarcar en Netflix, está ambientada en 1930 y sigue las andanzas de Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) y Harold (John David Washington), tres viejos amigos qué, sin querer, presencian un asesinato e inmediatamente pasan a ser los principales sospechosos. La muerte del antiguo comandante de guerra y la investigación del caso, los lleva a descubrir una de las conspiraciones más asombrosas de la historia de los Estados Unidos.

Reparto de Ámsterdam, película de Netflix

Christian Bale (Burt)

Margot Robbie (Valerie)

Rami Malek (Tom)

John David Washington (Harold)

Chris Rock (Milton)

Anya Taylor-Joy (Libby)

Zoe Saldaña (Irma)

Mike Myers (Paul)

Tráiler de Ámsterdam, película de Netflix

Embed - ÁMSTERDAM Tráiler Español Latino (2022)

Dónde ver la película Ámsterdam, según la zona geográfica