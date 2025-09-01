La película de Netflix fue estrenada este lunes 1 de septiembre de 2025 en la plataforma, dura 2 horas y 14 minutos, y está basada en hechos reales, a partir de Business Plot, una pregunta conspiración política de 1933 para bajar del cargo al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
Rami Malek, Anya Taylor-Joy y Margot Robbie, arrasan con sus papeles en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Ámsterdam
Esta nueva película que acaba de desembarcar en Netflix, está ambientada en 1930 y sigue las andanzas de Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) y Harold (John David Washington), tres viejos amigos qué, sin querer, presencian un asesinato e inmediatamente pasan a ser los principales sospechosos. La muerte del antiguo comandante de guerra y la investigación del caso, los lleva a descubrir una de las conspiraciones más asombrosas de la historia de los Estados Unidos.
La película de Netflix es de origen estadounidense, del año 2022, y arribó el 1 de septiembre de 2025 a la plataforma.
Reparto de Ámsterdam, película de Netflix
- Christian Bale (Burt)
- Margot Robbie (Valerie)
- Rami Malek (Tom)
- John David Washington (Harold)
- Chris Rock (Milton)
- Anya Taylor-Joy (Libby)
- Zoe Saldaña (Irma)
- Mike Myers (Paul)
Tráiler de Ámsterdam, película de Netflix
Dónde ver la película Ámsterdam, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ámsterdam se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ámsterdam no está disponible en Netflix.
- España: la película Ámsterdam no está disponible en Netflix.