La película recién estrenada en Netflix es una joya que no tiene desperdicio.

Después de tanto esperar, los suscriptores de Netflix ya pueden disfrutar de uno de los estrenos más esperados y que cuenta con un reparto de alta jerarquía. La película Ámsterdam ya está presente en el catálogo y ya está causando grandes sensaciones en todo el mundo.

Esta película estadounidense de 2022 es una joya de época, ambientada en 1930 y, como figuras estelares de un reparto de lujo, sobresalen las presencias de Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek y Anya Taylor-Joy.

Este estreno que se distingue entre todas las series y películas del catálogo, es un drama romántico que, además, tiene muy buenas escenas de comedia negra.

La película de Netflix fue estrenada este lunes 1 de septiembre de 2025 en la plataforma, dura 2 horas y 14 minutos, y está basada en hechos reales, a partir de Business Plot, una pregunta conspiración política de 1933 para bajar del cargo al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

netflix-pelicula-amsterdam-film
Rami Malek, Anya Taylor-Joy y Margot Robbie, arrasan con sus papeles en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Ámsterdam

Esta nueva película que acaba de desembarcar en Netflix, está ambientada en 1930 y sigue las andanzas de Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) y Harold (John David Washington), tres viejos amigos qué, sin querer, presencian un asesinato e inmediatamente pasan a ser los principales sospechosos. La muerte del antiguo comandante de guerra y la investigación del caso, los lleva a descubrir una de las conspiraciones más asombrosas de la historia de los Estados Unidos.

netflix-pelicula-amsterdam-estreno
La película de Netflix es de origen estadounidense, del año 2022, y arribó el 1 de septiembre de 2025 a la plataforma.

Reparto de Ámsterdam, película de Netflix

  • Christian Bale (Burt)
  • Margot Robbie (Valerie)
  • Rami Malek (Tom)
  • John David Washington (Harold)
  • Chris Rock (Milton)
  • Anya Taylor-Joy (Libby)
  • Zoe Saldaña (Irma)
  • Mike Myers (Paul)

Tráiler de Ámsterdam, película de Netflix

Embed - ÁMSTERDAM Tráiler Español Latino (2022)

Dónde ver la película Ámsterdam, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ámsterdam se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ámsterdam no está disponible en Netflix.
  • España: la película Ámsterdam no está disponible en Netflix.

