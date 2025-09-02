Netflix: de qué se trata la película Señorita J

Francia, siglo XVIII. Madame de La Pommeraye es una joven viuda que recibe frecuentemente en su gran mansión campestre las visitas del Marqués de Arcis, un hombre tan encantador como mujeriego.

señoritaj Cecile De France. Calienta la pantalla con la película, Señorita J.

Ambos se lo pasan bien juntos, son amigos, pero el marqués pretende algo más y se emplea en el arte de la seducción. Aunque su amiga está sobre aviso contra ese libertino impenitente y lucha contra sus invitaciones amorosas, disfruta mucho con él y tal es la conexión entre ellos y las dotes de adulación del marqués que la mujer acaba por caer en sus redes, enamorada de quien no pretendía.

Pero una vez lograda la conquista, el interés del marqués por Madame La Pommeraye empieza a disminuir poco a poco.

Netflix: reparto de la película Señorita J

Cécile De France

Édouard Baer

Alice Isaaz

Natalia Dontcheva

Laure Calamy

Tráiler de la película Señorita J

Netflix: dónde ver la película Señorita J, según la zona geográfica