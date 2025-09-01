Netflix: de qué se trata la película Lazzaro feliz

La película Lazzaro feliz cuenta la historia de Lazzaro (Adriano Tardiolo), un joven campesino extremadamente bondadoso que vive junto con otras personas en un campo, donde son explotados por la dueña del mismo, la marquesa Alfonsina de Luna (Nicoletta Braschi).

lazzaro Lazzaro feliz. Lazzaro feliz, ganó el Festival de Cannes al mejor guion, con el actor, Adriano Tardiolo.

Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna.

Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su vez, abusan de la bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de Tancredi, el hijo de la Marquesa.

Entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno.

Netflix: reparto de la película Lazzaro feliz

Adriano Tardiolo

Agnese Graziani

Alba Rohrwacher

Trailer de la película Lazzaro feliz

Dónde ver la película Lazzaro feliz, según la zona geográfica