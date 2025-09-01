Adriano Tardiolo. Es magistral su actuación en la película italiana

Adriano Tardiolo. Es magistral su actuación en la película italiana, Lazzaro feliz. 

Netflix posee un amplio y completo catálogo de series y películas, dentro del cual se encuentra esta joya escondida, ganadora del Festival de Cannes, Lazzaro feliz.

El joven Lazzaro está feliz con su vida de aparcero en la Italia rural, pero una inesperada nueva amistad con el hijo de la marquesa lo cambiará todo.

lazzaro2
Adriano Tardiolo. El brillante actor italiano es el protagonista de el filme, Lazzaro feliz.

Adriano Tardiolo. El brillante actor italiano es el protagonista de el filme, Lazzaro feliz.

La película Lazzaro feliz reconstruye una escandalosa historia real sucedida en Italia, en los años 80 (una marquesa explotaba a una comunidad de casi cien campesinos en Inviolata, un paraje completamente aislado del mundo moderno en el que regían reglas esclavistas propias de la Edad Media) para luego derivar hacia el orden de lo místico, lo espiritual y lo fantástico con anclaje en las tradiciones populares.

Netflix: de qué se trata la película Lazzaro feliz

La película Lazzaro feliz cuenta la historia de Lazzaro (Adriano Tardiolo), un joven campesino extremadamente bondadoso que vive junto con otras personas en un campo, donde son explotados por la dueña del mismo, la marquesa Alfonsina de Luna (Nicoletta Braschi).

lazzaro
Lazzaro feliz. Lazzaro feliz, gan&oacute; el Festival de Cannes al mejor guion, con el actor, Adriano Tardiolo.

Lazzaro feliz. Lazzaro feliz, ganó el Festival de Cannes al mejor guion, con el actor, Adriano Tardiolo.

Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna.

Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su vez, abusan de la bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de Tancredi, el hijo de la Marquesa.

Entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno.

Netflix: reparto de la película Lazzaro feliz

  • Adriano Tardiolo
  • Agnese Graziani
  • Alba Rohrwacher

Trailer de la película Lazzaro feliz

Embed - Lazzaro feliz (2018) Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película Lazzaro feliz, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Lazzaro feliz se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Lazzaro feliz se puede ver en Netflix.
  • España: la película Lazzaro feliz no está disponible en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar