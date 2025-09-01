Netflix y la serie de 6 capítulos que arrasa con una historia real

La crítica especializada cayó rendida a los pies de esta serie, ya que demuestra como la ambición, la falta de regulación y hasta las coimas, lograron que se genere esta epidemia de adictos al derivado de la heroína. Esta oferta no solo generó gran expectativa entre los suscriptores de Netflix, sino que al momento de su estreno, se convirtió, durante varias semanas, en las más vistas del catálogo de series y películas.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix, se dio a mediados del 2023, y desde entonces es considerada como una de las mejores historias basadas en hechos reales de la plataforma. Es un drama con tintes de humor negro.

De que trata la serie de Netflix, Medicina Letal

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos basada en hechos reales, Medicina Letal centra su historia en: "Las causas y los efectos de la epidemia de opioides en EE. UU. salen a la luz en este drama que sigue a los responsables, a las víctimas y a una investigadora que busca la verdad".

Esta serie es una de las más polémicas que nos podemos encontrar en Netflix, y es que su historia relata un hecho catastrófico de los Estados Unidos.

medicina letal En 6 capítulos, la serie de Netflix logró mostrar una verdadera catástrofe

Reparto de Medicina Letal, serie de Netflix

Uzo Aduba como Edie.

Matthew Broderick como Richard Sackler.

Sam Anderson como Raymond Sackler.

Taylor Kitsch como Glen Kryger.

Carolina Bartczak como Lily Kryger.

Tyler Ritter como John Brownlee.

John Ales como Dr. Gregory Fitzgibbons / Gregory Fitzgibbons.

Ron Lea como Bill Havens.

