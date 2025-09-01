Seducción fatal es una serie del 2023 que cuenta con dos temporadas de 14 y 10 capítulos, respectivamente. Para la crítica especializada es "una producción magnífica", y el "atracón perfecto y satisfactorio si quieres un misterio adictivo con mucho sexo y giros argumentales salvajes".

La serie de Netflix está dirigida por Johnny Barbuzano, Nthabiseng Mokoena y Zuko Nodada. Gracias a su trama subida de tono, ha logrado cautivar a gran parte d ela audiencia internacional.