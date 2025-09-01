Netflix es la plataforma de series y películas más reconocida a nivel mundial. En el último tiempo, los suscriptores han comenzado a preferir las producciones subidas de tono. Una de ellas es una miniserie sudafricana llamada Seducción fatal, que el 15 de agosto de 2025 estrenó su segunda temporada en el gigante de la N roja.
Netflix: llegó el estreno subido de tono que descontrola el 2025 con un fuego arrasador
Es subida de tono y acaba de estrenar nuevos capítulos en la plataforma de series y películas de Netflix