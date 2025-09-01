Frances Sholto-Douglas es la protagonista de la serie de Netflix. Foto: gentileza IMDb.

Frances Sholto-Douglas es la protagonista de la serie de Netflix. Foto: gentileza IMDb.

Netflix es la plataforma de series y películas más reconocida a nivel mundial. En el último tiempo, los suscriptores han comenzado a preferir las producciones subidas de tono. Una de ellas es una miniserie sudafricana llamada Seducción fatal, que el 15 de agosto de 2025 estrenó su segunda temporada en el gigante de la N roja.

Seducción fatal es una serie del 2023 que cuenta con dos temporadas de 14 y 10 capítulos, respectivamente. Para la crítica especializada es "una producción magnífica", y el "atracón perfecto y satisfactorio si quieres un misterio adictivo con mucho sexo y giros argumentales salvajes".

La serie de Netflix está dirigida por Johnny Barbuzano, Nthabiseng Mokoena y Zuko Nodada. Gracias a su trama subida de tono, ha logrado cautivar a gran parte d ela audiencia internacional.

Netflix: de qué trata la serie Seducción fatal

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Seducción fatal reza: "Empezó como una aventura de fin de semana, pero la pasión los sumergió en un romance secreto que podría tener un precio muy alto..."

La serie Seducción fatal centra su historia en una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos".

Netflix: tráiler de la serie Seducción fatal 2

Reparto de Seducción Fatal, la serie de Netflix

  • Kgomotso Christopher como Nandi
  • Nat Ramabulana como Vuyo
  • Thapelo Mokoena como Leonard
  • Prince Grootboom como Jacob
  • Ngele Ramulondi como Zinhle
  • Lunathi Mampofu como Brenda
  • Frances Sholto-Douglas como Laura
  • Liza Scholtz
  • Keenan Arrison
  • Rizelle Januk
Dónde ver la serie Seducción Fatal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Seducción Fatal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Fatal Seduction se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Seducción fatal se puede ver en Netflix.

