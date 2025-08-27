 Netflix y la serie de 14 capítulos que apenas duran 35 minutos

La serie, además del propio relato, cuenta con un atractivo que resultó sumamente interesante para los suscriptores, y es que apenas tiene 14 capítulos, y cada uno de ellos no supera los 35 minutos de duración. Se trata de una oferta que no está oculta en Netflix, y es que desde su llegada al catálogo de series y películas, no ha parado de sumar reproducciones y excelentes críticas.

El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie a inicios del 2024, y desde entonces aparece como una de las historias dramáticas románticas más elegidas de la plataforma.

Embed - SIEMPRE EL MISMO DIA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 8 Febrero/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Siempre el mismo día

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre a esta serie de 14 capítulos basada en un clásico de Anne Hathaway, Siempre el mismo día centra su historia en: "Tras pasar juntos su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. Basada en la novela de David Nicholls".

La serie es uno de los dramas románticos favoritos de los suscriptores de Netflix, y lo demuestran los números.

siempre el mismo dia 1 Netflix conquista a los suscriptores con una manera nueva de ver una historia muy conocida

Reparto de Siempre el mismo día, serie de Netflix

Leo Woodall como Dexter Mayhew

Ambika Mod como Emma Morley

Eleonor Tomlinson como Sylvie

Essie Davis como Alison Mayhew

Tim McInnmerny como Stephen Mayhew

Jonny Weldon como Ian

Brendan Quinn como Callum

Billie Gadsdon como Jasmine

Dónde ver la serie Siempre el mismo día, según la zona geográfica