 Netflix y la serie de 14 capítulos que apenas duran 35 minutos

Netflix se mantiene más fuerte que nunca, gracias a su catálogo de series y películas. Una serie viene escalando a paso firme, y promete ser el mejor drama romántico de la plataforma, con una historia muy conocida por los fanáticos y que apenas consta de 14 capítulos en total: Siempre el mismo día.

Nadie pone en duda de que el género preferido por los suscriptores de Netflix es el dramático, y es que son las ofertas más reproducidas del catálogo de series y películas, sin hablar de la gran cantidad de opciones disponibles. La serie ha logrado convertir una de las películas más aclamadas del género, en una historia de 14 capítulos, con el plus de que no superan los 35 minutos cada uno de ellos.

siempre el mismo dia 2
Esta serie es un drama top en Netflix

Estamos frente a una serie que convierte a la película protagonizada por Anne Hathaway, estrenada en el 2011 y basada en una reconocida novela, que se posicionó como uno de los dramas románticos favoritos de Netflix. Tocando directamente la nostalgia de los amantes del género y de la cinta, esta oferta rankeó desde el minuto uno en el catálogo de series y películas, manteniéndose incluso en la actualidad.

La serie, además del propio relato, cuenta con un atractivo que resultó sumamente interesante para los suscriptores, y es que apenas tiene 14 capítulos, y cada uno de ellos no supera los 35 minutos de duración. Se trata de una oferta que no está oculta en Netflix, y es que desde su llegada al catálogo de series y películas, no ha parado de sumar reproducciones y excelentes críticas.

El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie a inicios del 2024, y desde entonces aparece como una de las historias dramáticas románticas más elegidas de la plataforma.

Embed - SIEMPRE EL MISMO DIA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 8 Febrero/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Siempre el mismo día

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre a esta serie de 14 capítulos basada en un clásico de Anne Hathaway, Siempre el mismo día centra su historia en: "Tras pasar juntos su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. Basada en la novela de David Nicholls".

La serie es uno de los dramas románticos favoritos de los suscriptores de Netflix, y lo demuestran los números.

siempre el mismo dia 1
Netflix conquista a los suscriptores con una manera nueva de ver una historia muy conocida

Reparto de Siempre el mismo día, serie de Netflix

  • Leo Woodall como Dexter Mayhew
  • Ambika Mod como Emma Morley
  • Eleonor Tomlinson como Sylvie
  • Essie Davis como Alison Mayhew
  • Tim McInnmerny como Stephen Mayhew
  • Jonny Weldon como Ian
  • Brendan Quinn como Callum
  • Billie Gadsdon como Jasmine

Dónde ver la serie Siempre el mismo día, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: One Day se puede ver en Netflix.
  • España: Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.

