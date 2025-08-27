 Netflix y la serie de 14 capítulos que apenas duran 35 minutos

La serie, además del propio relato, cuenta con un atractivo que resultó sumamente interesante para los suscriptores, y es que apenas tiene 14 capítulos, y cada uno de ellos no supera los 35 minutos de duración. Se trata de una oferta que no está oculta en Netflix, y es que desde su llegada al catálogo de series y películas, no ha parado de sumar reproducciones y excelentes críticas.
El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie a inicios del 2024, y desde entonces aparece como una de las historias dramáticas románticas más elegidas de la plataforma.
Embed - SIEMPRE EL MISMO DIA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 8 Febrero/24 - NETFLIX
Netflix: de qué trata la serie Siempre el mismo día
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre a esta serie de 14 capítulos basada en un clásico de Anne Hathaway, Siempre el mismo día centra su historia en: "Tras pasar juntos su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. Basada en la novela de David Nicholls".
La serie es uno de los dramas románticos favoritos de los suscriptores de Netflix, y lo demuestran los números.
siempre el mismo dia 1
Netflix conquista a los suscriptores con una manera nueva de ver una historia muy conocida
Reparto de Siempre el mismo día, serie de Netflix
- Leo Woodall como Dexter Mayhew
- Ambika Mod como Emma Morley
- Eleonor Tomlinson como Sylvie
- Essie Davis como Alison Mayhew
- Tim McInnmerny como Stephen Mayhew
- Jonny Weldon como Ian
- Brendan Quinn como Callum
- Billie Gadsdon como Jasmine
Dónde ver la serie Siempre el mismo día, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: One Day se puede ver en Netflix.
- España: Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.