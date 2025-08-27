La película está protagonizada por Olaf Lubaszenko y Jedrzej Hycnar, cuenta con el guión de Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn, y está dirigida por Michael Gazda.
El atracó se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de octubre de 2024 y los usuarios están disfrutando una cruda en realidad dramática de casi 2 horas de duración.
netflix-pelicula-el-atraco
Olaf Lubaszenko, protagonista de esta película de Netflix, intenta descifrar quiénes y cómo atrapar a los culpables de un violento atraco a un banco.
Netflix: de qué trata la película El atraco
La película de Netflix tiene como protagonista Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko), un policía que fue apartado de las fuerzas especiales y que se le abrió la posibilidad de regresar al trabajo, pero con una condición: poder atrapar a un grupo de ladrones que cometió un violento asalto a un banco y asesinó brutalmente a tres cajeros. En un caso que quedó a la vista de todo el mundo, el violento episodio que dejó varias personas muertas, tiene que ser resuelto de inmediato.
netflix-pelicula-el-atraco-streaming-plataforma
La película de Netflix centra su escena en un violento atraco a un banco, con varios empleados asesinados.
Reparto de El atraco, película de Netflix
- Olaf Lubaszenko (Tadeusz Gadacz)
- Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak=
- Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)
- Magdalena Boczarska (la fiscal)
- ukasz Szczepanowski Bartek Sawczuk)
- Stanisaw Linowski (Marek Nowak)
- Nel Kaczmarek (Monika)
Tráiler de El atraco, película de Netflix
Embed - El Atraco | Tráiler en Español (Película de Netflix) | #ElAtraco #trailerespañol #peliculasnetflix
Dónde ver la película El atraco, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El atraco se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Justice se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película El atraco se puede ver en Netflix.