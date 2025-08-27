La película está protagonizada por Olaf Lubaszenko y Jedrzej Hycnar, cuenta con el guión de Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn, y está dirigida por Michael Gazda.

El atracó se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de octubre de 2024 y los usuarios están disfrutando una cruda en realidad dramática de casi 2 horas de duración.

netflix-pelicula-el-atraco Olaf Lubaszenko, protagonista de esta película de Netflix, intenta descifrar quiénes y cómo atrapar a los culpables de un violento atraco a un banco.

Netflix: de qué trata la película El atraco

La película de Netflix tiene como protagonista Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko), un policía que fue apartado de las fuerzas especiales y que se le abrió la posibilidad de regresar al trabajo, pero con una condición: poder atrapar a un grupo de ladrones que cometió un violento asalto a un banco y asesinó brutalmente a tres cajeros. En un caso que quedó a la vista de todo el mundo, el violento episodio que dejó varias personas muertas, tiene que ser resuelto de inmediato.

netflix-pelicula-el-atraco-streaming-plataforma La película de Netflix centra su escena en un violento atraco a un banco, con varios empleados asesinados.

Reparto de El atraco, película de Netflix

Olaf Lubaszenko (Tadeusz Gadacz)

Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak=

Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)

Magdalena Boczarska (la fiscal)

ukasz Szczepanowski Bartek Sawczuk)

Stanisaw Linowski (Marek Nowak)

Nel Kaczmarek (Monika)

Tráiler de El atraco, película de Netflix

Embed - El Atraco | Tráiler en Español (Película de Netflix) | #ElAtraco #trailerespañol #peliculasnetflix

Dónde ver la película El atraco, según la zona geográfica