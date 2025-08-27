El actor Olaf Lubaszenko interpreta a Tadeusz Gadacz en la película de Netflix.

Entre todas las series y películas que hay para ver en Netflix, hay una película que pone los pelos de punta y es apasionante por el suspenso que entrega. Se trata de El atraco, una entrega polaca de 2024 qué te hará vibrar donde estés viendo la TV.

Esta película que tiene como eje central un caso policíaco con varias víctimas, qué tiene que ser resuelto de inmediato.

Esta joya ha logrado ser el comentario de los usuarios, al tratarse de una de esas propuestas de Netflix que lo tienen todo para ser un éxito mundial: policías, detectives, ladrones y robos.

La película está protagonizada por Olaf Lubaszenko y Jedrzej Hycnar, cuenta con el guión de Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn, y está dirigida por Michael Gazda.

El atracó se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de octubre de 2024 y los usuarios están disfrutando una cruda en realidad dramática de casi 2 horas de duración.

Olaf Lubaszenko, protagonista de esta película de Netflix, intenta descifrar quiénes y cómo atrapar a los culpables de un violento atraco a un banco.

Netflix: de qué trata la película El atraco

La película de Netflix tiene como protagonista Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko), un policía que fue apartado de las fuerzas especiales y que se le abrió la posibilidad de regresar al trabajo, pero con una condición: poder atrapar a un grupo de ladrones que cometió un violento asalto a un banco y asesinó brutalmente a tres cajeros. En un caso que quedó a la vista de todo el mundo, el violento episodio que dejó varias personas muertas, tiene que ser resuelto de inmediato.

La película de Netflix centra su escena en un violento atraco a un banco, con varios empleados asesinados.

Reparto de El atraco, película de Netflix

  • Olaf Lubaszenko (Tadeusz Gadacz)
  • Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak=
  • Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)
  • Magdalena Boczarska (la fiscal)
  • ukasz Szczepanowski Bartek Sawczuk)
  • Stanisaw Linowski (Marek Nowak)
  • Nel Kaczmarek (Monika)

Tráiler de El atraco, película de Netflix

Dónde ver la película El atraco, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El atraco se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Justice se puede ver en Netflix.
  • España: Misión: la película El atraco se puede ver en Netflix.

