Netflix: de qué se trata la película Con la soga al cuello

La sinopsis de la película, Con la soga al cuello, dice que Yaln Sahin (Kvanic Tatltu) es un hombre de negocios de Estambul, que se ve obligado a emprender una nueva vida para huir de un escándalo financiero.

conlasoga1 Kvanic Tatltu. Es superlativa la actuación del actor turco, en la película, Con la soga al cuello.

Lo cierto es que las acusaciones le llevaron a prisión y, gracias a la buena labor de su abogado, pudo salir. Pero su prestigio estaba manchado, al menos en la gran ciudad. Junto a su esposa Beyaz (Funda Eryigit), decide mudarse a Assos, un pueblo de la costa egea, con el objetivo de empezar una nueva vida desde cero y más tranquila que la que conocían hasta el momento.

Esto no será tan sencillo, pues pronto descubre que los lugareños también saben de la trama económica en la que estaba implicado por las noticias de los informativos, lo que hace que les consideren enemigos.

Netflix: reparto de la película Con la soga al cuello

Kvanic Tatltu

Funda Eryigit

Gürgen Öz

Hayat Van Eck

Onur Gürçay

Görkem Kenanoglu

Melda Tuzluca

Trailer de la película Con la soga al cuello

Embed - Con la Soga al Cuello (Netflix, 2023)

Dónde ver la película Con la soga al cuello, según la zona geográfica