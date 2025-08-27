Netflix: Adabel Guerrero contó las escenas subidas de tono de En el Barro que ocultó a su marido

Netflix incluyó a Guerrero en un elenco que tiene figuras como la China Suárez. Las grabaciones la confrontaron con emociones encontradas. "Son fuertes, para mí lo fueron", admitió sobre las escenas más crudas. Adabel Guerrero explicó que su personaje atraviesa situaciones límite dentro de la cárcel. Guerrero remarcó una diferencia clave: "La escena no es de amor, es de sexo violento".

El secreto que guardó de su esposo

en el barro Netflix se anotó uno de los éxitos del año con En el Barro.

"No se lo había dicho a mi marido que tuve escenas de sexo hasta hace poco", reveló Adabel Guerrero durante la entrevista. Martín Lamela, su esposo, desconocía los detalles más intensos del papel hasta que ella decidió contárselo.

"Yo dije 'voy a esperar a que salga'", explicó sobre su estrategia. La decisión surgió de su propia comodidad emocional: "Mi marido jamás me dijo ni sí ni no a nada", aclaró.

"No, no quiero que las vea", confesó sobre su postura respecto a que su esposo vea esas secuencias. En el Barro es uno de los éxitos más grandes del año en Netflix, pero recibió algunas críticas por su contenido subido de tono.