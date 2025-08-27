Inicio Series y películas Netflix
Segunda temporada

Netflix: Adabel Guerrero contó las escenas subidas de tono de En el Barro que ocultó a su marido

La panelista de LAM reveló detalles íntimos del rodaje de la segunda temporada del éxito de Netflix y explicó por qué ocultó información a su esposo

Adabel Guerrero habló de su participación en En el Barro en LAM.

En el Barro se convirtió en la serie más vista en lengua no inglesa de Netflix, y Adabel Guerrero confesó cómo vivió su participación en la segunda temporada. La actriz reveló detalles sobre las escenas que le tocó protagonizar y explicó por qué mantuvo cierta información alejada de su marido.

Adabel Guerrero describió su trabajo como "un gran desafío" que la sacó de su zona de confort. La exvedette se sumergió en un personaje totalmente diferente dentro del universo carcelario de la producción argentina.

Un personaje que la llevó al límite en Netflix

adabel guerrero en el barro
Adabel Guerrero tiene un personaje jugado en la segunda temporada de En el Barro.

"Es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho", confesó durante su participación en LAM. En el Barro la puso en una posición completamente nueva como actriz, lejos de los personajes que había interpretado antes.

Netflix incluyó a Guerrero en un elenco que tiene figuras como la China Suárez. Las grabaciones la confrontaron con emociones encontradas. "Son fuertes, para mí lo fueron", admitió sobre las escenas más crudas. Adabel Guerrero explicó que su personaje atraviesa situaciones límite dentro de la cárcel. Guerrero remarcó una diferencia clave: "La escena no es de amor, es de sexo violento".

El secreto que guardó de su esposo

en el barro
Netflix se anot&oacute; uno de los &eacute;xitos del a&ntilde;o con En el Barro.

"No se lo había dicho a mi marido que tuve escenas de sexo hasta hace poco", reveló Adabel Guerrero durante la entrevista. Martín Lamela, su esposo, desconocía los detalles más intensos del papel hasta que ella decidió contárselo.

"Yo dije 'voy a esperar a que salga'", explicó sobre su estrategia. La decisión surgió de su propia comodidad emocional: "Mi marido jamás me dijo ni sí ni no a nada", aclaró.

"No, no quiero que las vea", confesó sobre su postura respecto a que su esposo vea esas secuencias. En el Barro es uno de los éxitos más grandes del año en Netflix, pero recibió algunas críticas por su contenido subido de tono.

