Guaymallén

Dos mujeres y un nene tuvieron un accidente en auto, cayeron a un zanjón y salieron ilesos

El accidente fue en Guaymallén cuando iban al Hospital Notti. Una de las víctima está embarazada. Cayeron a un zanjón y el auto quedó ruedas hacia arriba

Las víctimas del accidente resultaron con heridas leves pese a haber caido a un zanjón con agua en Guaymallén. 

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Dos mujeres y un nene tuvieron un accidente en su auto cuando circulaban por Guaymallén. Ocurrió cuando iban hacia el Hospital Notti, chocaron con otro vehículo y cayeron dentro de un zanjón con agua. Fueron auxiliadas por personal municipal que pasaba por allí. Una de las víctimas está embarazada de 4 meses.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de este miércoles cuando dos mujeres llevaban al hijo de una de ellas al Hospital Notti debido a que tenía fiebre.

accidente guaymallén profesor mathus 2
Tras el accidente el auto en el que iban las víctimas quedó dentro de un zanjón con agua con las ruedas hacia arriba.

Circulaban por calle Profesor Mathus hacia el oeste en su VW Voyage cuando al llegar al cruce con calle Carmen de Cuyo, de Guaymallén, chocaron con un auto que iba hacia el norte.

Como consecuencia del impacto, el auto donde iban las mujeres y el nene cayó hacia un zanjón con agua. Quedó con las ruedas hacia arriba y las víctimas atrapadas.

Las víctimas del accidente fueron rescatadas

En el momento del accidente pasaba por el lugar personal de municipal de Guaymallén quienes auxiliaron a las víctimas para salir del auto que quedó dentro del zanjón.

A pesar del impacto y del shock de las mujeres y el pequeño, los tres estaban bien sin heridas de gravedad. La Policía llegó al lugar y realizó los peritajes correspondientes.

Una de las víctimas del accidente contó a Radio Nihuil que la mamá del nene está embarazada de 4 meses y reclamó que la Policía no llamó a una ambulancia.

