Dos mujeres y un nene tuvieron un accidente en su auto cuando circulaban por Guaymallén. Ocurrió cuando iban hacia el Hospital Notti, chocaron con otro vehículo y cayeron dentro de un zanjón con agua. Fueron auxiliadas por personal municipal que pasaba por allí. Una de las víctimas está embarazada de 4 meses.
Dos mujeres y un nene tuvieron un accidente en auto, cayeron a un zanjón y salieron ilesos
El accidente fue en Guaymallén cuando iban al Hospital Notti. Una de las víctima está embarazada. Cayeron a un zanjón y el auto quedó ruedas hacia arriba