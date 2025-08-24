Inicio Policiales Conductores alcoholizados
Un conductor borracho volcó en pleno acceso: tenía 1,51 gramos de alcohol en sangre

El accidente ocurrió en Acceso Sur y Aráoz, de Luján de Cuyo. A pesar del vuelco el hombre de 33 años que conducía sólo sufrió traumatismos leves

El conductor alcoholizado volcó en Acceso Sur y Araoz, de Luján de Cuyo.

Un conductor alcoholizado volcó este domingo en la madrugada en Acceso Sur y Aráoz, de Luján de Cuyo. Se trata de un hombre de 33 años, quien sólo sufrió politraumatismos leves a pesar del espectacular vuelco que dio la camioneta Hilux en la que viajaba.

El test de alcoholemia le arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre, dos veces más de lo permitido por la ley, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Imagen ilustrativa. El hombre dio como resultado 1,51 en el test de alcoholemia.

Imagen ilustrativa. El hombre dio como resultado 1,51 en el test de alcoholemia.

Las multas para conductores alcoholizados

Desde el 1 de enero de este año, las multas para los conductores alcoholizados van desde $1.260.000 hasta $4.600.000, sin posibilidades de descuentos por pago anticipado.

Los automovilistas que registren desde 0,50 hasta 0,99 gramos de alcohol en sangrde deberán pagar un mínimo de $1.260.000 (3.000 unidades financieras) y un máximo de $2.520.000 (6.000 UF).

La Policía controla en sectores estratégicos a conductores alcoholizados.

En el caso de que el nivel de alcohol supere el gramo, la sanción mínima será de $1.680.000 (4.000 UF) y podrá llegar hasta $4.620.000 (11.000 UF).

El límite para los motociclistas es 0,2, mientras que para los conductores profesionales la tolerancia es cero.

Un hombre falleció en San Rafael

Un automovilista falleció el sábado en la madrugada cuando volcó el VW Gol en el que circulaba por Ruta 143, en Cañada Seca, San Rafael. Se trata de Elio Moruchi de 27 años, según informó el Ministerio de Seguridad.

Por razones que aún los investigadores intentan establecer, el joven perdió el dominio del vehículo y quedó en la lateral norte de la calzada con las ruedas en su posición normal.

El conductor fue trasladado por el Servicio de Emergencia Coordinado al hospital Schestawok, donde finalmente falleció por las heridas sufridas.

