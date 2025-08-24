Un conductor borracho volcó en pleno acceso: tenía 1,51 gramos de alcohol en sangre

Los automovilistas que registren desde 0,50 hasta 0,99 gramos de alcohol en sangrde deberán pagar un mínimo de $1.260.000 (3.000 unidades financieras) y un máximo de $2.520.000 (6.000 UF).

control de alcoholemia policia de mendoza (1).jpg La Policía controla en sectores estratégicos a conductores alcoholizados.

En el caso de que el nivel de alcohol supere el gramo, la sanción mínima será de $1.680.000 (4.000 UF) y podrá llegar hasta $4.620.000 (11.000 UF).

El límite para los motociclistas es 0,2, mientras que para los conductores profesionales la tolerancia es cero.

Un hombre falleció en San Rafael

Un automovilista falleció el sábado en la madrugada cuando volcó el VW Gol en el que circulaba por Ruta 143, en Cañada Seca, San Rafael. Se trata de Elio Moruchi de 27 años, según informó el Ministerio de Seguridad.

Por razones que aún los investigadores intentan establecer, el joven perdió el dominio del vehículo y quedó en la lateral norte de la calzada con las ruedas en su posición normal.

El conductor fue trasladado por el Servicio de Emergencia Coordinado al hospital Schestawok, donde finalmente falleció por las heridas sufridas.