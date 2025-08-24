 Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es el mejor drama coreano que ha existido

Esta serie está compuesta por un total de 16 capítulos distribuidos a lo largo de 2 temporadas, por lo que además de una historia atractiva, encontramos una oferta sumamente intensa de Netflix. Los números demuestran que, entre ofertas coreanas del catálogo de series y películas del género dramático, es una de las opciones con más reproducciones.

Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a inicios del 2019, para ser desde entonces, una de las historias coreanas más vistas de la plataforma.

De qué trata Mi primer amor de verdad, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie coreana de 16 capítulos, Mi primer amor de verdad centra su historia en: "Por el azar y las circunstancias, Yun Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos, donde experimentan los vaivenes del amor, la amistad... y todo lo demás".

Esta serie coreana ha logrado crear un drama romántico sin precedente dentro de Netflix.

mi primer amor 2 Esta serie tiene tan solo 2 temporadas, completando un total de 16 capítulos en Netflix

Reparto de Mi primer amor de verdad, serie de Netflix

Ji Soo como Yoon Tae-oh.

Jung Chae-yeon como Han Song-yi.

Jung Jin-young como Seo Do-hyun.

Kang Tae-oh como Choi Hoon

Choi Ri como Oh Ka-rin

Hong Ji-yoon como Ryoo Se-hyun

Jung Si-ah como la madrastra de Tae-oh

Yoon Da-hoon como Yoon Jung-kil, el padre de Tae-oh

Park Soo-young como el padre de Do-hyun

