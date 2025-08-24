 Está en Netflix

 Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es el mejor drama coreano que ha existido

Netflix ha logrado crear un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado conquistar al mundo entero con un drama romántico, que no tiene ningún tipo de comparación, y que se compone tan solo por 16 capítulos que se han tornado irresistibles: Mi primer amor de verdad.

Los números no mienten, y los de Netflix reflejan que las ofertas de series y películas de producción coreana son de las mayores tendencias que nos podemos encontrar en el catálogo, superando a las historias españolas y turcas. Esta serie confirma por completo este pensamiento, siendo una de las ofertas dramáticas, especialmente románticas, más buscadas de toda la plataforma.

mi primer amor 4
Esta serie aparece como una de las ofertas coreanas más reproducidas de Netflix

Esta serie es una verdadera joya exclusiva de Netflix, la cual fue conquistando el corazón de los suscriptores, con una historia que hizo transportar al mundo entero a esas situaciones de amores platónicos y friendzone que hemos padecido. En cuestión de días, la oferta se convirtió en una de las más elegidas del catálogo de series y películas, aunque hoy se encuentra opacada por tanta renovación.

Esta serie está compuesta por un total de 16 capítulos distribuidos a lo largo de 2 temporadas, por lo que además de una historia atractiva, encontramos una oferta sumamente intensa de Netflix. Los números demuestran que, entre ofertas coreanas del catálogo de series y películas del género dramático, es una de las opciones con más reproducciones.

Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a inicios del 2019, para ser desde entonces, una de las historias coreanas más vistas de la plataforma.

Embed - Mi Primer Amor de Verdad | Temp 2 | serie coreana Netflix

De qué trata Mi primer amor de verdad, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie coreana de 16 capítulos, Mi primer amor de verdad centra su historia en: "Por el azar y las circunstancias, Yun Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos, donde experimentan los vaivenes del amor, la amistad... y todo lo demás".

Esta serie coreana ha logrado crear un drama romántico sin precedente dentro de Netflix.

mi primer amor 2
Esta serie tiene tan solo 2 temporadas, completando un total de 16 capítulos en Netflix

Reparto de Mi primer amor de verdad, serie de Netflix

  • Ji Soo como Yoon Tae-oh.
  • Jung Chae-yeon como Han Song-yi.
  • Jung Jin-young como Seo Do-hyun.
  • Kang Tae-oh como Choi Hoon
  • Choi Ri como Oh Ka-rin
  • Hong Ji-yoon como Ryoo Se-hyun
  • Jung Si-ah como la madrastra de Tae-oh
  • Yoon Da-hoon como Yoon Jung-kil, el padre de Tae-oh
  • Park Soo-young como el padre de Do-hyun

Dónde ver la serie Mi primer amor de verdad, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Mi primer amor de verdad se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie My First Love se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Mi primer amor de verdad se puede ver en Netflix y Prime Video

