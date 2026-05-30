La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de sus joyas más preciadas. Se trata de Entrevista con el vampiro, un drama de terror protagonizado por Jacob Anderson y Sam Reid que promete convertirse en un éxito mundial.
Netflix: acaba de estrenar, tiene 7 capítulos y es el drama de terror más visto de 2026
Netflix tiene una aclamada serie de terror que explora las oscuras historias de vampiros y romances tóxicos
Creada por Rolin Jones y lanzada originalmente en 2022, Entrevista con el vampiro es una serie de 7 capítulos que está disponible en Netflix y ha recibido elogios por parte de la crítica especializada internacional.
Según Caroline Framke de Variety, "el compromiso de la serie con la historia en la que está arraigada, por no hablar de la hábil interpretación de Anderson en un papel excepcionalmente exigente, justifican su regreso de entre los muertos".
Netflix: de qué trata la serie Entrevista con el vampiro
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Entrevista con el vampiro versa: "Un vampiro de Nueva Orleans se reúne con un periodista para relatarle su vida de sed de sangre y romances tóxicos después de que un siniestro francés lo convirtiera".
Cuando lo desea, el vampiro Lestat convierte a sus víctimas en vampiros, concediéndoles así el don de la inmortalidad. A finales del siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis de Pointe, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su pequeña hija.
Doscientos años más tarde, a finales del siglo XX, en San Francisco, Louis decide contar su historia, la historia de amor, terror y éxtasis de un vampiro, a un joven reportero, Daniel Malloy.
Reparto de Entrevista con el vampiro, serie de Netflix
- Jacob Anderson
- Sam Reid
- Eric Bogosian
- Bailey Bass
- Assad Zaman
- Delainey Hayles
Dónde ver la serie Entrevista con el vampiro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entrevista con el vampiro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entrevista con el vampiro se puede ver en Netflix.
- España: la serie Entrevista con el vampiro no está disponible en Netflix.