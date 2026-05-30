Netflix: acaba de estrenar, tiene 7 capítulos y es el drama de terror más visto de 2026

Según Caroline Framke de Variety, "el compromiso de la serie con la historia en la que está arraigada, por no hablar de la hábil interpretación de Anderson en un papel excepcionalmente exigente, justifican su regreso de entre los muertos".

entrevista con el vampiro

Netflix: de qué trata la serie Entrevista con el vampiro

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Entrevista con el vampiro versa: "Un vampiro de Nueva Orleans se reúne con un periodista para relatarle su vida de sed de sangre y romances tóxicos después de que un siniestro francés lo convirtiera".

Cuando lo desea, el vampiro Lestat convierte a sus víctimas en vampiros, concediéndoles así el don de la inmortalidad. A finales del siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis de Pointe, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su pequeña hija.

Doscientos años más tarde, a finales del siglo XX, en San Francisco, Louis decide contar su historia, la historia de amor, terror y éxtasis de un vampiro, a un joven reportero, Daniel Malloy.

entrevista con el vampiro (1)

Reparto de Entrevista con el vampiro, serie de Netflix

Jacob Anderson

Sam Reid

Eric Bogosian

Bailey Bass

Assad Zaman

Delainey Hayles

Dónde ver la serie Entrevista con el vampiro, según la zona geográfica