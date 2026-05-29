La plataforma de series y películas de Netflix está próxima a despedir uno de los dramas más conmovedores del catálogo. Se trata de Hombres de negocios, una producción protagonizada por Ben Affleck en un papel desgarrador.
Netflix: la devastadora película de 2 horas que te hará emocionar hasta las lágrimas
Ben Affleck es el protagonista de este drama que se está por despedir de Netflix y es muy desgarrador
Hombres de negocios (The Company Men) es una película de 2010 que se puede ver en Netflix hasta el 1º de junio de 2026. Este drama, de 1 hora y 44 minutos, ha sido aclamado por la crítica especializada internacional.
"El cine americano pocas veces ha reflejado al hombre americano tan claramente vulnerable y destrozado. Wells (su director) ha creado, para su ópera prima, una película dura, y ciertamente no comercial", declaró Kirk Honeycutt de The Hollywood Reporter.
Mientras tanto, para Rex Reed de The New York Observer, Hombres de negocios "hace un trabajo desgarrador haciéndote sentir los efectos deshumanizadores de perder un trabajo, pero es mucho más sincera y devastadora que todo eso".
Netflix: de qué trata la película Hombres de negocios
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hombres de negocios versa: "Tres ejecutivos de una empresa manufacturera ven cómo sus vidas dan un vuelco cuando pierden el empleo en una ola de despidos".
Bobby Walker (Ben Affleck) tiene un buen trabajo, una familia estupenda y un espectacular porsche en el garaje. Cuando, de manera inesperada, su empresa decide reducir la plantilla, él y muchos compañeros se quedan en el paro.
Sus superiores (Chris Cooper y Tommy Lee Jones) poco pueden hacer para ayudarlo, porque tampoco ellos tienen asegurado su puesto en la empresa. Bobby tendrá entonces que replantearse su vida y su papel como marido y padre.
Netflix: tráiler de la película Hombres de negocios
Reparto de Hombres de negocios, película de Netflix
- Ben Affleck
- Chris Cooper
- Kevin Costner
- Tommy Lee Jones
- Maria Bello
- Rosemarie DeWitt
- Craig T. Nelson
- John Doman
- Tonye Patano
- Cady Huffman
Dónde ver la película Hombres de negocios, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hombres de negocios se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Hombres de negocios se puede ver en Prime Video.
- España: la película Hombres de negocios se puede alquilar en Rakuten TV.