Netflix: la devastadora película de 2 horas que te hará emocionar hasta las lágrimas

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Mientras tanto, para Rex Reed de The New York Observer, Hombres de negocios "hace un trabajo desgarrador haciéndote sentir los efectos deshumanizadores de perder un trabajo, pero es mucho más sincera y devastadora que todo eso".

Netflix: de qué trata la película Hombres de negocios

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hombres de negocios versa: "Tres ejecutivos de una empresa manufacturera ven cómo sus vidas dan un vuelco cuando pierden el empleo en una ola de despidos".

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Bobby Walker (Ben Affleck) tiene un buen trabajo, una familia estupenda y un espectacular porsche en el garaje. Cuando, de manera inesperada, su empresa decide reducir la plantilla, él y muchos compañeros se quedan en el paro.

Sus superiores (Chris Cooper y Tommy Lee Jones) poco pueden hacer para ayudarlo, porque tampoco ellos tienen asegurado su puesto en la empresa. Bobby tendrá entonces que replantearse su vida y su papel como marido y padre.

Netflix: tráiler de la película Hombres de negocios

Embed - THE COMPANY MEN. Tráiler en español HD

Reparto de Hombres de negocios, película de Netflix

Ben Affleck

Chris Cooper

Kevin Costner

Tommy Lee Jones

Maria Bello

Rosemarie DeWitt

Craig T. Nelson

John Doman

Tonye Patano

Cady Huffman

Dónde ver la película Hombres de negocios, según la zona geográfica