Cómo eliminar los hongos y las durezas de los pies usando un condimento de cocina

Los pies soportan el peso de nuestro cuerpo durante muchas horas. Es por ello que es muy importante cuidar los pies, hidratarlos y evitar la formación de durezas y callos.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar una preparación natural que sirve para eliminar los hongos y las durezas que están en los pies, los cuales incluso nos obligan a usar calzado cerrado todo el tiempo.
Esta preparación natural lleva como ingrediente natural el vinagre, y se puede combinar con un poco de agua (en caso de que tengas lastimaduras, ya que el vinagre puede causar irritaciones y dolor).
Además de eliminar los hongos y las durezas, el vinagre es un gran aliado para terminar con el mal olor de los pies. El vinagre de manzana es un alimento rico en ácidos y elementos desodorantes, antifúngicos y antimicóticos que regulan el pH de la piel.
El vinagre también puede usarse en cosmética, por ejemplo para preparar acondicionadores de cabello. Además, consumir una cucharada de vinagre de manzana todos los días puede ayudar a bajar de peso.
Además, el vinagre puede usarse en el pelo, ya que sirve para limpiar el cuero cabelludo, eliminar residuos de productos capilares, combatir la caspa y agregar brillo.
En cuanto a la piel, el vinagre puede combatir el acné, siempre y cuando lo mezclamos con otros productos. Finalmente, el vinagre de manzana es bueno para las quemaduras de sol o de la piel.
Sin importar el uso que le quieras dar al vinagre en tu cuerpo, te aconsejamos hacerlo con conciencia. Además, en caso de duda, lo mejor es realizar una consulta con un profesional, ya que de esta manera podrás saber si tu cuerpo es apto para recibirlo.