Confirman que este domingo abre el paso a Chile y hay 2.000 camioneros que esperan cruzar

Las coordinaciones argentina y chilena del Paso Cristo Redentor emitieron un nuevo parte con la novedad más esperada por transportistas y turistas

Por UNO
Este domingo 24 de agosto abre el Paso Internacional Cristo Redentor, según comunicaron las autoridades de Argentina y Chile.

Foto: Osvaldo Valle

El Sistema Integrado Cristo Redentor reabre este domingo 24 de agosto, luego de cuatro días cerrado por intensas nevadas. Se estima que hay 2.000 camiones varados en distintos puntos, hasta llegar a Uspallata.

Las autoridades del paso a Chile comunicaron este sábado, luego de las 20, que este domingo se habilita el camino internacional para todo tipo de vehículos.

Autoridades del paso a Chile aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

paso a Chile viernes
Este domingo abre el paso a Chile para todo tipo de transportes.

Una buena para los camioneros, con la apertura del paso a Chile

Ricardo Squartini, el presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones (APROCAM), dijo que la noticia trae alivio para el sector, porque había rumores de que este domingo continuaría cerrado el camino internacional.

Hay unos 2.000 camiones que están esperando la apertura del corredor, por lo que se pidió precaución para transitar una vez que esté habilitado.

"Nos alegra poder volver a trabajar después de tantos días con el paso cerrado. Los costos de los camiones hay que enfrentarlos igual. Y el trabajo bajó mucho", dijo Squartini a Diario UNO.

El tiempo en el paso a Chile para este domingo 24 de agosto

El pronóstico para el Paso Los Libertadores en Chile anticipa una máxima de 4°C y una mínima de -17°C, según el portal Meteored.

Desde Vialidad realizaban este sábado las tareas de despeje para que los caminos estuviesen en condiciones, después de los días de temporal de nieve.

Tiempo en el Paso a Chile

