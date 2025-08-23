Confirman que este domingo abre el paso a Chile y hay 2.000 camioneros que esperan cruzar

paso a Chile viernes Este domingo abre el paso a Chile para todo tipo de transportes. Foto: Osvaldo Valle

Una buena para los camioneros, con la apertura del paso a Chile

Ricardo Squartini, el presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones (APROCAM), dijo que la noticia trae alivio para el sector, porque había rumores de que este domingo continuaría cerrado el camino internacional.

Hay unos 2.000 camiones que están esperando la apertura del corredor, por lo que se pidió precaución para transitar una vez que esté habilitado.

"Nos alegra poder volver a trabajar después de tantos días con el paso cerrado. Los costos de los camiones hay que enfrentarlos igual. Y el trabajo bajó mucho", dijo Squartini a Diario UNO.

El tiempo en el paso a Chile para este domingo 24 de agosto

El pronóstico para el Paso Los Libertadores en Chile anticipa una máxima de 4°C y una mínima de -17°C, según el portal Meteored.

Desde Vialidad realizaban este sábado las tareas de despeje para que los caminos estuviesen en condiciones, después de los días de temporal de nieve.