Netflix: por fin se estrenó la película que todos quieren ver y está haciendo tambalear la plataforma

Con más reproducciones de lo esperado, la película de Netflix recién estrenada comenzó a arrasar entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El actor Mert Ramazan Demir interpreta a Baran en la nueva película de Netflix.

Entre todas las b que se pueden elegir en el catálogo de Netflix, sobre todo cuando llega el fin de semana y uno no sabe qué ver, hay un estreno dramático que es imperdible. Es que acaba de llegar a la plataforma la película Un hombre abandonado, una producción que te hará vibrar.

Esta emocionante película es de origen turco, era uno de los estrenos más esperados por los usuarios de Netflix este 2025 y dejó muy buenas sensaciones en los suscriptores.

El papel principal está interpretado por el actor turco (Mert Ramazan Demir), un hombre que acaba de salir de la cárcel y tiene que luchar con todo el rencor que lleva a cuestas por un crimen.

Con dirección de Çagri Vila Lostuvali, esta película que seguramente te hará reflexionar más de la cuenta por su trama dramática, se vuelve muy emocionante a medida que se aproxima el final y deja un mensaje de sanación que todo el mundo debería ver.

Está aclamada película turca de Netflix, para muchos usuarios uno de los mejores estrenos del segundo semestre del 2025, se estrenó el 22 de agosto de este año y la expectativa es total.

La película dramática de Netflix es uno de los mejores estrenos del 2025.

Netflix: de qué trata la película Un hombre abandonado

La nueva película de Netflix que seguramente te encantará, centra su historia en Baran (Mert Ramazan Demir), un muchacho qué, tras cumplir una condena en la cárcel por el asesinato de su hermano, queda en libertad y se reencuentra con su familia. Todo el rencor acumulado por aquel episodio fatídico, termina convirtiéndose en sanación cuando crea un vínculo especial con su sobrina, hay quien conoce por primera vez.

El actor Mert Ramazan Demir arrasa en esta película de Netflix, con un papel protagónico que es puro drama.

Reparto de Un hombre abandonado, película de Netflix

  • Mert Ramazan Demir
  • Ada Erma
  • Rahimcan Kapkap
  • Edip Tepeli
  • Burcu Cavrar
  • Ercan Kesal

Tráiler de Un hombre abandonado, película de Netflix

Embed - Metruk Adam | Resmi Fragman | Netflix

Dónde ver la película Un hombre abandonado, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Abandoned man se puede ver en Netflix.
  • España: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.

