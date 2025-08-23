Netflix: por fin se estrenó la película que todos quieren ver y está haciendo tambalear la plataforma

Con dirección de Çagri Vila Lostuvali, esta película que seguramente te hará reflexionar más de la cuenta por su trama dramática, se vuelve muy emocionante a medida que se aproxima el final y deja un mensaje de sanación que todo el mundo debería ver.

Está aclamada película turca de Netflix, para muchos usuarios uno de los mejores estrenos del segundo semestre del 2025, se estrenó el 22 de agosto de este año y la expectativa es total.

netflix-un-hombre-abandonado-pelicula La película dramática de Netflix es uno de los mejores estrenos del 2025.

Netflix: de qué trata la película Un hombre abandonado

La nueva película de Netflix que seguramente te encantará, centra su historia en Baran (Mert Ramazan Demir), un muchacho qué, tras cumplir una condena en la cárcel por el asesinato de su hermano, queda en libertad y se reencuentra con su familia. Todo el rencor acumulado por aquel episodio fatídico, termina convirtiéndose en sanación cuando crea un vínculo especial con su sobrina, hay quien conoce por primera vez.

netflix-pelicula-un-metro-adelantado-demir El actor Mert Ramazan Demir arrasa en esta película de Netflix, con un papel protagónico que es puro drama.

Reparto de Un hombre abandonado, película de Netflix

Mert Ramazan Demir

Ada Erma

Rahimcan Kapkap

Edip Tepeli

Burcu Cavrar

Ercan Kesal

Tráiler de Un hombre abandonado, película de Netflix

