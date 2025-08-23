Está confirmado el precio del dólar este lunes 25 de agosto cuando abran los bancos

dolar, precio del dolar

Precio del dólar en cada banco este lunes 25 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 25 de agosto:

Banco Nación: $1.335

Banco Galicia: $1.335

Banco ICBC: $1.347

Banco BBVA: $1.335

Banco Supervielle: $1.344

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.340

Banco Patagonia: $1.335

Banco Hipotecario: $1.350

Banco Santander: $1.335

Brubank: $1.335

Banco Credicoop: $1.335

Banco Macro: $1.345

Banco Piano: $1.335

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más populares en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.