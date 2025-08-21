El dólar oficial subió otra vez y cerró a $1.325, más cerca del blue

Millones de dolares, pablo escobar En las cuevas de Mendoza, el dólar blue llegó a los $1.345.

Con todo, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, pisó los $1.315. Y acumula una suba de $22,50 en las últimas dos ruedas.

Cuál fue el dólar más barato este jueves 21

Mientras tanto, entre los financieros fue el dólar Contado con Liquidación (CCL) el que subió más fuerte. Con algo más de $28 rozó los $1.342 en promedio para la venta.

El dólar MEP también registró un incremento pero de menos de la mitad, para superar los $1.322.

A su vez, el dólar tarjeta promedió los $1.733,80, incluido el recargo del 70%.

Entre todos los tipos de cotizaciones, el dólar más barato volvió a ser el dólar mayorista, a pesar de una suba superior a los $22, que lo dejó a $1.306 y $1.315 para la compra y la venta respectivamente.