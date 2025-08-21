Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial subió otra vez y cerró a $1.325, más cerca del blue

El dólar oficial sumó $10 y ya alcanzó los $22,50 en dos jornadas. Mientras, el dólar blue siguió estable en $1.340. Cuál fue el dólar más barato del día

Por Miguel Ángel Flores
Mientras el dólar blue siguió quieto, el dólar oficial ya acumula $22 en dos jornadas tras una nuevo incremento.

Por segundo día en la semana el dólar oficial registró otra suba, esta vez de $10, para cerrar a $1.325 en la pizarra del Banco Nación. Y con un dólar blue estable en $1.340, la brecha entre ambos volvió a acortarse.

El dólar minorista alcanzó los $1.329,78 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). Detrás de esa cotización, más de U$S367,7 millones fue el volumen operado, al cabo de una rueda en la que el dólar oficial había empezado más arriba aún.

Por su parte, así como el oficial volvió a moverse hacia arriba, el dólar blue se mantuvo por segunda jornada consecutiva estable en los $1.340. Aunque en las cuevas de Mendoza llegó a $1.345 por unidad, inclusive.

En las cuevas de Mendoza, el dólar blue llegó a los $1.345.

Con todo, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, pisó los $1.315. Y acumula una suba de $22,50 en las últimas dos ruedas.

Cuál fue el dólar más barato este jueves 21

Mientras tanto, entre los financieros fue el dólar Contado con Liquidación (CCL) el que subió más fuerte. Con algo más de $28 rozó los $1.342 en promedio para la venta.

El dólar MEP también registró un incremento pero de menos de la mitad, para superar los $1.322.

A su vez, el dólar tarjeta promedió los $1.733,80, incluido el recargo del 70%.

Entre todos los tipos de cotizaciones, el dólar más barato volvió a ser el dólar mayorista, a pesar de una suba superior a los $22, que lo dejó a $1.306 y $1.315 para la compra y la venta respectivamente.

