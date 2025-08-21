Netflix, Naomi Watts y una serie muy subida de tono: tiene 10 capítulos

Con 10 capítulos, la serie logró hacer olvidar a los suscriptores que se trata de una historia de ya más de 5 años en el catálogo de series y películas, y es que se ha mantenido vigente en Netflix gracias a la cantidad de reproducciones obtenidas. A pesar de que logró convertirse en una historia irresistible, desde la plataforma anunciaron la cancelación de la serie meses después, negándonos una segunda temporada.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces pasó a ser una de las ofertas más subidas de tono de la plataforma, con el plus de Naomi Watts.

Embed - Gypsy | El juramento VOS en ESPAÑOL | Netflix España

De qué trata Gypsy, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie subida de tono junto a Naomi Watts, Gypsy centra su historia en: "Thriller psicológico sobre una terapeuta que desarrolla vínculos íntimos y peligrosos con personas allegadas a sus pacientes".

Los suscriptores cada vez buscan más ofertas subidas de tono, y esta serie, con Naomi Watts, es una de las mejores posicionadas en Netflix.

Reparto de Gipsy, serie de Netflix

Naomi Watts como Jean Holloway

Billy Crudup como Michael Holloway

Sophie Cookson como Sidney Pierce

Karl Glusman como Sam Duffy

Poorna Jagannathan como Larin Inamdar

Brooke Bloom como Rebecca Rogers

Lucy Boynton como Allison Adams

