Netflix, Naomi Watts y una serie muy subida de tono: tiene 10 capítulos

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que cubre todos los gustos. Una serie se ha convertido en una de las ofertas más irresistibles que pueden encontrar los suscriptores, gracias a una historia, junto a Naomi Watts, muy subida de tono y de apenas 10 capítulos: Gypsy.

El catálogo de series y películas de Netflix suele recibir constantes renovaciones, para cambiar de aire en las ofertas que tienen los suscriptores, pero muchas historias se mantienen y se convierten en éxitos de la plataforma. Esta serie estadounidense lleva casi 10 años disponible para los suscriptores, y es considerado un ícono entre los relatos subidos de tono de la plataforma.

Naomi Watts lleva los límites a lo prohibido dentro de Netflix

Naomi Watts es la gran protagonista de esta serie, una de las ofertas dramáticas más recomendadas de todo el catálogo de series y películas de Netflix, especialmente entre ofertas subidas de tono. Entre el lenguaje y las escenas, esta historia no es apta para menores de edad, y hay una tendencia muy marcada entre los suscriptores, que cada vez optan más por este tipo de relatos.

Con 10 capítulos, la serie logró hacer olvidar a los suscriptores que se trata de una historia de ya más de 5 años en el catálogo de series y películas, y es que se ha mantenido vigente en Netflix gracias a la cantidad de reproducciones obtenidas. A pesar de que logró convertirse en una historia irresistible, desde la plataforma anunciaron la cancelación de la serie meses después, negándonos una segunda temporada.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces pasó a ser una de las ofertas más subidas de tono de la plataforma, con el plus de Naomi Watts.

De qué trata Gypsy, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie subida de tono junto a Naomi Watts, Gypsy centra su historia en: "Thriller psicológico sobre una terapeuta que desarrolla vínculos íntimos y peligrosos con personas allegadas a sus pacientes".

Los suscriptores cada vez buscan más ofertas subidas de tono, y esta serie, con Naomi Watts, es una de las mejores posicionadas en Netflix.

10 capítulos y una historia subida de tono hacen de esta serie, una joya de Netflix

Reparto de Gipsy, serie de Netflix

  • Naomi Watts como Jean Holloway
  • Billy Crudup como Michael Holloway
  • Sophie Cookson como Sidney Pierce
  • Karl Glusman como Sam Duffy
  • Poorna Jagannathan como Larin Inamdar
  • Brooke Bloom como Rebecca Rogers
  • Lucy Boynton como Allison Adams

Dónde ver la serie Gypsy, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Gypsy se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Gypsy se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Gypsy se puede ver en Netflix.

