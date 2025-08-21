El perfumista, un drama romántico de alto voltaje que es para ver hoy y olvidarse de todo

Un perfumista que utiliza un método mortal para elaborar sus fragancias, hacen de esta propuesta de Netflix, escrita y dirigida por Nils Willbrandt, uno de los mejores dramas románticos de los últimos años.
La entreha entretiene durante 1 hora y 36 minutos y es una película de Netflix que es especial para ver el fin de semana.
La película de Netflix tiene pasajes muy dramáticos, además de románticos.
Netflix: de qué trata la película El perfumista
La película de Netflix centra su historia en una inspectora que llega a un acuerdo y se asocia con un experto en perfumes, con el propósito de recuperar su sentido del olfato y a su amante. El problema es que esta inspectora empieza a desconfiar del método letal que usa este perfumista, con el fin de crear el aroma perfecto. ¿Cuál será el ingrediente secreto que utiliza?
Reparto de El perfumista, película de Netflix
- Emilia Schüle (Sunny)
- Ludwig Simon (Dorian)
- Robert Finster (Juro)
- Sólveig Arnarsdóttir (jefe de policía)
- Anne Müller (Rex)
- August Diehl (Moritz de Vries)
- Luna Baptiste Schaller (Jackie)
Tráiler de El perfumista, película de Netflix
Dónde ver la película El perfumista, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El perfumista se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The perfumier se puede ver en Netflix.
- España: la película El perfumista se puede ver en Netflix.