El perfumista, un drama romántico de alto voltaje que es para ver hoy y olvidarse de todo

Un éxito mundial desde que se estrenó y respaldada por el público, que la valoró entre todas las series y películas, esta película está entre las más vistas

Miguel Guayama
La actriz Emilia Schüle interpreta a Sunny en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix ha acaparado la atención de todos los usuarios con una película que tiene una trama misteriosa, de las más vistas y que se ha ganado el respeto del público, resaltándola dentro del catálogo de series y películas.

Esta película se drama y romance es de origen alemán y se estrenó para Netflix para el mundo en septiembre de 2022.

Sin detener su marcha de reproducciones a pesar de no contar con destacadas reseñas por parte de la crítica, que no le dedicó las mejores calificaciones, El perfumista sí cuenta con el apoyo del público, que la sigue recomendado por su relato motivador.

Un perfumista que utiliza un método mortal para elaborar sus fragancias, hacen de esta propuesta de Netflix, escrita y dirigida por Nils Willbrandt, uno de los mejores dramas románticos de los últimos años.

La entreha entretiene durante 1 hora y 36 minutos y es una película de Netflix que es especial para ver el fin de semana.

La película de Netflix tiene pasajes muy dramáticos, además de románticos.

Netflix: de qué trata la película El perfumista

La película de Netflix centra su historia en una inspectora que llega a un acuerdo y se asocia con un experto en perfumes, con el propósito de recuperar su sentido del olfato y a su amante. El problema es que esta inspectora empieza a desconfiar del método letal que usa este perfumista, con el fin de crear el aroma perfecto. ¿Cuál será el ingrediente secreto que utiliza?

La película de Netflix no llega a las 2 horas de duración y es ideal para ver el fin de semana.

Reparto de El perfumista, película de Netflix

  • Emilia Schüle (Sunny)
  • Ludwig Simon (Dorian)
  • Robert Finster (Juro)
  • Sólveig Arnarsdóttir (jefe de policía)
  • Anne Müller (Rex)
  • August Diehl (Moritz de Vries)
  • Luna Baptiste Schaller (Jackie)

Tráiler de El perfumista, película de Netflix

Dónde ver la película El perfumista, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El perfumista se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The perfumier se puede ver en Netflix.
  • España: la película El perfumista se puede ver en Netflix.

