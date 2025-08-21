El perfumista, un drama romántico de alto voltaje que es para ver hoy y olvidarse de todo

Un perfumista que utiliza un método mortal para elaborar sus fragancias, hacen de esta propuesta de Netflix, escrita y dirigida por Nils Willbrandt, uno de los mejores dramas románticos de los últimos años.

La entreha entretiene durante 1 hora y 36 minutos y es una película de Netflix que es especial para ver el fin de semana.

netflix-el-perfumista2 La película de Netflix tiene pasajes muy dramáticos, además de románticos.

Netflix: de qué trata la película El perfumista

La película de Netflix centra su historia en una inspectora que llega a un acuerdo y se asocia con un experto en perfumes, con el propósito de recuperar su sentido del olfato y a su amante. El problema es que esta inspectora empieza a desconfiar del método letal que usa este perfumista, con el fin de crear el aroma perfecto. ¿Cuál será el ingrediente secreto que utiliza?

netflix-el-perfumista1 La película de Netflix no llega a las 2 horas de duración y es ideal para ver el fin de semana.

Reparto de El perfumista, película de Netflix

Emilia Schüle (Sunny)

Ludwig Simon (Dorian)

Robert Finster (Juro)

Sólveig Arnarsdóttir (jefe de policía)

Anne Müller (Rex)

August Diehl (Moritz de Vries)

Luna Baptiste Schaller (Jackie)

Tráiler de El perfumista, película de Netflix

Embed - El Perfumista (2022) | Trailer en español | Netflix

Dónde ver la película El perfumista, según la zona geográfica