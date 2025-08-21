Javier Rey da vida a Unai, el inspector a cargo de la investigación de los nuevos crímenes del Asesino de los durmientes. Estará ayudado por la inspectora Estíbaliz y bajo la supervisión de la subcomisaria Alba, interpretada por una experta en este tipo de producciones como Belén Rueda.

La primera persona en la que se fija la policía es Tasio Ortiz de Zárate, condenado por las extrañas muertes de hace 20 años, y que permanece en prisión, a dos semanas de salir en su primer permiso carcelario.

Netflix: de qué se trata la película El silencio de la ciudad blanca

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas.

elsilencio1 Javier Rey y Belén Rueda. Ambos son los grandes protagonista de la película de Netflix, El silencio de la ciudad blanca.

La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.

Netflix: reparto de la película El silencio de la ciudad blanca

Belén Rueda

Javier Rey

Aura Garrido

Manolo Solo

Alex Brendemühl

Ramón Barea

Dónde ver la película El silencio de la ciudad blanca, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película El silencio de la ciudad blanca se puede ver en Netflix .

El silencio de la ciudad blanca se puede ver en . Estados Unidos: la película El silencio de la ciudad blanca se puede ver en Netflix .

El silencio de la ciudad blanca se puede ver en . España: la película El silencio de la ciudad blanca se puede ver en Netflix.

Trailer de la película El silencio de la ciudad blanca