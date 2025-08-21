Una de esas huéspedes es Madame D, enamorada de este conserje y que muere repentinamente, dejándole como herencia una obra de incalculable valor. Eso despierta la ira de su larga familia y aquella pintura, “El Chico con la manzana”, desata una oscura batalla para no permitir que el conserje intruso se queda con ella.

La película con Ralph Fiennes El gran hotel Budapest ganó cuatro Premios Oscar: Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Vestuario.

Disney Plus: de qué se trata la película El gran hotel Budapest

Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un joven empleado al que convierte en su protegido.

hotelbudapest Obra maestra. El gran hotel Budapest con Ralph Fiennes ganó 4 Premios Oscar.

La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX.

Disney Plus: reparto de la película El gran hotel Budapest

Ralph Fiennes

Murray Abraham

Edward Norton

Saoirse Ronan

Mathieu Amalric

Willem Dafoe

Adrien Brody

Jude Law

Jason Schwartzman

Bill Murray

Tilda Swinton

Trailer de la película El gran hotel Budapest