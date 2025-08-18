Tras pasar con ella la primera noche, Edward le ofrece dinero a Vivian para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

Esta gran historia le valió la gran fama a estos dos grandes actores, Julia Roberts y Richard Gere.

Disney Plus: de qué se trata la película Mujer bonita

Edward Lewis es un exitoso y multimillonario empresario que se dedica a comprar y revender empresas. Viaja con frecuencia a la ciudad de Los Ángeles y una noche decide contratar los servicios de una prostituta.

Es así como conoce a Vivian Ward, quien trabaja desde hace años en Hollywood Boulevard soñando con algún día un príncipe venga a rescatarla.

mujerbonita Julia Roberts y Richard Gere. Esta gran dupla es la gran protagonista de una de las mejores películas románticas, Mujer bonita.

Viendo que hay empatía y atracción entre ellos, Edward le pide a la chica que lo acompañe durante toda una semana, haciéndose pasar por su pareja en distintos eventos sociales donde debe codearse con celebridades y gente influyente.

Como es de esperarse, Edward y Vivian se empiezan a enamorar sabiendo que su relación será complicada, pues sus pasados son sumamente distintos y ambos huyen de sus propios fantasmas. ¿Triunfará el amor?

Disney Plus: reparto de la película Mujer bonita

Julia Roberts

Richard Gere

Ralph Bellamy

Trailer de la película Mujer bonita