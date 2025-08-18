Julia Roberts. La rompe con su gran actuación en la película

En su vasto catálogo de series y películas, Disney Plus tiene la gran película romántica con Julia Roberts que es un cuento de hadas moderno, Mujer bonita.

Dirigida por Garry Marshall, la película Mujer bonita cuenta la historia de Edward (Richard Gere), un exitoso hombre de negocios que se enamora de Vivian (Julia Roberts), una prostituta que contrata como acompañante para eventos sociales. Su inesperado romance desafía las expectativas sociales y personales.

Richard Gere y Julia Roberts. Protagonizan la mejor película romántica de todos los tiempos, Mujer bonita.

Es un cuento de hadas moderno con actuaciones memorables y una química encantadora entre los protagonistas. La película ha dejado una huella imborrable en el cine romántico y sigue siendo un favorito de todos los tiempos.

Tras pasar con ella la primera noche, Edward le ofrece dinero a Vivian para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

Esta gran historia le valió la gran fama a estos dos grandes actores, Julia Roberts y Richard Gere.

Disney Plus: de qué se trata la película Mujer bonita

Edward Lewis es un exitoso y multimillonario empresario que se dedica a comprar y revender empresas. Viaja con frecuencia a la ciudad de Los Ángeles y una noche decide contratar los servicios de una prostituta.

Es así como conoce a Vivian Ward, quien trabaja desde hace años en Hollywood Boulevard soñando con algún día un príncipe venga a rescatarla.

Julia Roberts y Richard Gere. Esta gran dupla es la gran protagonista de una de las mejores películas románticas, Mujer bonita.

Viendo que hay empatía y atracción entre ellos, Edward le pide a la chica que lo acompañe durante toda una semana, haciéndose pasar por su pareja en distintos eventos sociales donde debe codearse con celebridades y gente influyente.

Como es de esperarse, Edward y Vivian se empiezan a enamorar sabiendo que su relación será complicada, pues sus pasados son sumamente distintos y ambos huyen de sus propios fantasmas. ¿Triunfará el amor?

Disney Plus: reparto de la película Mujer bonita

  • Julia Roberts
  • Richard Gere
  • Ralph Bellamy

Trailer de la película Mujer bonita

