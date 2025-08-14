Sosa (Ricardo Darín) es un abogado que recorre las salas de espera de los hospitales con la esperanza de representar a las víctimas de accidentes de tránsito en reclamaciones de seguros. Al enamorarse de Luján, paramédica, intenta abandonar este oscuro negocio, pero el turbio bufete en el que trabaja no lo dejará escapar tan fácilmente.

Disney Plus: de qué se trata la película Carancho

Gran filme argentino. Ricardo Darín protagoniza, Caracho, una brillante película argentina que tiene Disney Plus.

Disney Plus: reparto de la película Carancho

Ricardo Darín (Héctor Sosa)

Martina Gusmán (Luján Olivera)

Darío Valenzuela (Velasquez)

Carlos Weber (El Perro)

José Luis Arias (Casal)

Fabio Ronzano (Pico)

Trailer de la película Carancho