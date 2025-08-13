¿Serán los extraterrestres los causantes de estos fenómenos sobrenaturales? Graham y Merrill tratarán de desentrañar el misterio que rodea tales dibujos.

Las señales del título parecen hacer referencia a las marcas que los extraterrestres dejan en los campos alrededor del mundo, pero en realidad son esas aparentes coincidencias de las que está llena la película, que acaban confluyendo en un supuesto plan maestro para salvar a la familia de Graham.

Aunque Señales tiene una gran carga de simbología cristiana (esa es la religión de su protagonista, al fin y al cabo), no es una película sobre Dios, sino sobre la fe.

Disney Plus: de qué se trata la película Señales

Graham Hess (Mel Gibson) es un pastor protestante que vive con sus dos hijos (Rory Culkin y Abigail Breslin) y con su hermano Merrill (Joaquin Phoenix), una antigua estrella del béisbol que trabaja en una gasolinera.

Joaquin Phoenix y Mel Gibson. Ambos se lucen en Señales, la película que está en Disney Plus.

Tras la muerte de su esposa en un accidente de tráfico, Graham pierde la fe y, en consecuencia, abandona a sus feligreses. Una mañana, al despertarse, se encuentra con que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz que rodean su granja.

Disney Plus: reparto de la película Señales

Mel Gibson

Joaquin Phoenix

Cherry Jones

Rory Culkin

Abigail Breslin

Patricia Kalember

Trailer de la película Señales