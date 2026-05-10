El cine clásico argentino se hará presente en el prestigioso Festival de Cine de Cannes (en Francia) gracias a una película de Leopoldo Torre Nilsson, uno de los máximos exponentes del arte local.
Cine argentino en Cannes: qué película de Leopoldo Torre Nilsson se verá restaurada
El Festival de Cannes 2026 se realizará entre el 12 y el 26 de mayo, y se podrá ver un clásico de Leopoldo Torre Nilsson
¿Qué película de Leopoldo Torre Nilsson se verá en Cannes?
Se trata de "La casa del ángel", la cual se estrenó en 1957 y ahora podrá verse en el Festival de Cine de Cannes en la sección "Cannes Classics" junto a otros títulos como "El laberinto del Fauno" del mexicano Guillermo del Toro y "El hombre de hierro" de Andrzej Wajda.
La película de Leopoldo Torre Nilson podrá verse en una versión restaurada 4K. La sección Cannes Classic fue creada hace más de 20 años con el objetivo de rescatar grandes películas históricas, restaurarlas y estrenarlas en el Festival. Esta será la primera vez que el público podrá ver la versión restaurada, un hito para el país y para el legado del director.
Además de las películas mencionadas previamente, también se podrán ver este año "Dos mujeres" de Vittorio de Sica,"Sierra de Teruel" de André Malraux, y "El extraño" de Orson Welles.
¿Cómo se realizó la restauración de "La casa del ángel"?
Luis Alberto Scalella, presidente de Argentina Sono Film y supervisor del trabajo, aseguró que tuvieron muchas dificultades para recuperar el negativo original, el cual debió regresar a Argentina tras un intento fallido de restauración en el laboratorio L’Immagine Ritrovata de Bolonia.
La versión final que se verá en el Festival de Cannes resultó de la intervención de la Sociedad por la Restauración Audiovisual, Latam Classics y el laboratorio Cubic, con el apoyo del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño. Se utilizaron tanto el negativo original en 35mm, un internegativo de primera generación también en 35mm, ambos guardados en el archivo de Argentina Sono Film, y una copia en celuloide en 35mm del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).