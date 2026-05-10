Cine argentino en Cannes: qué película de Leopoldo Torre Nilsson se verá restaurada

La película de Leopoldo Torre Nilson podrá verse en una versión restaurada 4K. La sección Cannes Classic fue creada hace más de 20 años con el objetivo de rescatar grandes películas históricas, restaurarlas y estrenarlas en el Festival. Esta será la primera vez que el público podrá ver la versión restaurada, un hito para el país y para el legado del director.

Además de las películas mencionadas previamente, también se podrán ver este año "Dos mujeres" de Vittorio de Sica,"Sierra de Teruel" de André Malraux, y "El extraño" de Orson Welles.

Embed - [Archivo MDQ] Nota: Entrevista a Leopoldo Torre Nilsson sobre el filme "La Casa del Angel" (1957)

¿Cómo se realizó la restauración de "La casa del ángel"?

Luis Alberto Scalella, presidente de Argentina Sono Film y supervisor del trabajo, aseguró que tuvieron muchas dificultades para recuperar el negativo original, el cual debió regresar a Argentina tras un intento fallido de restauración en el laboratorio L’Immagine Ritrovata de Bolonia.

La versión final que se verá en el Festival de Cannes resultó de la intervención de la Sociedad por la Restauración Audiovisual, Latam Classics y el laboratorio Cubic, con el apoyo del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño. Se utilizaron tanto el negativo original en 35mm, un internegativo de primera generación también en 35mm, ambos guardados en el archivo de Argentina Sono Film, y una copia en celuloide en 35mm del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).