Qué películas competirán en el Festival de Cannes 2026

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COWARD

Lukas Dhont de Bélgica llegará con esta película que está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Los soldados que se encontraban en la línea del frente intentaban mantener la moral alta. Conmovidos por la retórica bélica, cada uno buscaba su propia manera de sobrellevar la situación.

PARALLEL TALES

Francia estará representada con esta película de Asghar Farhadi. Un joven se enamora perdidamente de una mujer mayor que lo lleva a una peligrosa obsesión.

LA BOLA NEGRA

Javier Calvo y Javier Ambrossi de España presentarán esta película que narra las vidas interconectadas de 3 hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia, y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

ALL OF A SUDEN

Ryusuke Hamaguchi de Japón llega a Cannes con la historia de Marie-Lou Fontaine, directora de una residencia de ancianos en Paris, quien desafía las convenciones al adoptar el método 'Humanidad' a pesar de la resistencia de su equipo.

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GARANCE

"Garance es una joven actriz, pero no una estrella. Se las arregla como puede, valiente, alegre, una luchadora y encuentra en el alcohol un combustible incondicional, una fuente de consuelo", es la sinopsis de la película dirigida por Jeanne Herry.

A WOMAN'S LIVE

Charline Bourgeois-Tacquet presentará esta película protagonizada por Gabrielle, de 55 años, quien se entrega a su trabajo en cuerpo y alma. Como cirujana y jefa del departamento del hospital, está constantemente de un lado para otro, abrumada por el peso de la responsabilidad.

SHEEP IN THE BOX

"En un futuro próximo, una pareja acoge en su hogar a un humanoide de última generación como si fuera su hijo", es la sinopsis de esta película de Hirokazu Kore-eda.

FJORD

Cristian Mungiu de Rumania llegará a Cannes con esta película que trata sobre un inmigrante rumano que vive en Noruega se ve envuelto en una investigación policial, obligado a enfrentarse al escrutinio del sistema judicial de todo un país.

FATHERLAND

Pawel Pawlikowski de Polonia presenta una película ambientada en 1949, donde el escritor alemán Thomas Mann y su hija Erika emprenden un viaje por carretera a través de una Alemania en ruinas, desde Frankfurt, dominada por Estados Unidos, hasta Weimar, controlada por los soviéticos.

EL SER QUERIDO

Rodrigo Sorogoyen de España llegará con esta película donde un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, ruedan juntos una producción tras dos años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar.

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THE MAN I LOVE

"A finales de los años 80, en Nueva York, un artista de teatro que vive con el SIDA asume que posiblemente sea su último gran papel", es la sinopsis de esta película de Ira Sachs.

THE DREAMED ADVENTURE

Valeska Grisebach cuenta la historia de una mujer que vive en la región fronteriza entre Bulgaria, Grecia y Turquía, quien acepta participar en un trato especial para ayudar a una amiga.

NAGI NOTES

Koji Fukada nos cuenta la historia de Yoriko, una artista que vive en la zona rural de Nagi, está atormentada por un antiguo amor que no puede superar.

GENTLE MONSTER

Marie Kreutzer de Austria presentará esta película sobre una pianista de renombre descubre una verdad devastadora que la obliga a enfrentarse a las complejidades del amor, la confianza y el engaño.

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HOPE

Corea del Sur estará representada con esta película de Na Hong-jin, sobre un misterioso descubrimiento que se produce en las afueras de un remoto pueblo portuario. Los habitantes se ven inmersos en una desesperada lucha por la supervivencia contra algo que jamás habían visto.

THE BIRTHDAY PARTY

Léa Mysius de Francia presentará una película ambientada en una aldea de Francia rural, la historia sigue a un hombre, su esposa, su hija y un vecino artista cuando extraños sucesos comienzan a perturbar la tranquila existencia de la aldea.