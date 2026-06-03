La investigación por el millonario robo de una exclusiva colección de vinos, champagne y bebidas premium en una casa del barrio Dalvian permitió identificar rápidamente a los dos principales sospechosos gracias al análisis de cámaras de seguridad, registros internos y posteriores medidas judiciales.
Quiénes son Gonzalo Gómez y Lucía Francisco, la pareja imputada por el millonario robo de vinos y champagne
El rápido accionar del sistema de seguridad del barrio fue determinante para atraparlos luego del robo perpetrado en la madrugada del 30 de mayo
Los protagonistas de la causa son Gonzalo Agustín Gómez y Lucía Constanza Francisco Narváez, quienes fueron imputados por la Fiscalía de Robos y Hurtos luego de una investigación que reconstruyó paso a paso la secuencia del hecho ocurrido en una de las propiedades del empresario Agustín Vila.
Todo comenzó durante la madrugada del 30 de mayo, cuando fueron sustraídas decenas de botellas de vinos y champagne de alto valor económico de una vivienda particular.
Según surge de la denuncia y de la investigación posterior, las cámaras de seguridad registraron los movimientos de una pareja que ingresó a la propiedad, cargó las bebidas en un vehículo y abandonó el lugar.
La reconstrucción realizada por los investigadores permitió seguir el recorrido completo de los sospechosos. Las imágenes fueron complementadas con registros de ingreso y egreso, información interna y otras medidas que terminaron orientando la pesquisa hacia Gómez y Francisco.
Uno de los datos que más llamó la atención durante la investigación fue que Gómez residía dentro del mismo complejo residencial donde ocurrió el hecho, circunstancia que facilitó su identificación por parte de los investigadores.
La causa avanzó rápidamente con allanamientos, detenciones y diversas medidas judiciales. Posteriormente, ambos fueron imputados por robo simple en una causa que continúa bajo investigación.
El perfil de los acusados
La documentación judicial consultada indica que ambos aparecen vinculados formalmente al expediente que investiga el robo.
Además, distintas fuentes consultadas durante la investigación señalaron que los nombres de los imputados habrían surgido en otras conversaciones e informes reservados relacionados con presuntas maniobras que merecerían ser analizadas por las autoridades competentes, como posibles delitos informáticos, estafas y maniobras vinculadas a defraudaciones en cuentas bancarias.
Una investigación que continúa
Lo que sí aparece acreditado hasta el momento es que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Gonzalo Gómez y Lucía Francisco a la propiedad donde se produjo el robo, permitiendo a los investigadores reconstruir la secuencia completa del hecho.
A partir de esas imágenes, los registros internos y las posteriores medidas judiciales, la Fiscalía avanzó con la imputación de ambos sospechosos.
Mientras la investigación avanza, los fiscales continúan analizando la totalidad de la evidencia recolectada para determinar el alcance definitivo de las responsabilidades y establecer si existieron otros participantes en la maniobra investigada.