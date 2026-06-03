Quiénes son Gonzalo Gómez y Lucía Francisco, la pareja imputada por el millonario robo de vinos y champagne

robo casa agustin vila barrio dalvian Gonzalo Agustín Gómez y Lucía Constanza Francisco Narváez fueron imputados por la Fiscalía de Robos y Hurtos. Imágenes de las cámaras de seguridad

Según surge de la denuncia y de la investigación posterior, las cámaras de seguridad registraron los movimientos de una pareja que ingresó a la propiedad, cargó las bebidas en un vehículo y abandonó el lugar.

La reconstrucción realizada por los investigadores permitió seguir el recorrido completo de los sospechosos. Las imágenes fueron complementadas con registros de ingreso y egreso, información interna y otras medidas que terminaron orientando la pesquisa hacia Gómez y Francisco.

Uno de los datos que más llamó la atención durante la investigación fue que Gómez residía dentro del mismo complejo residencial donde ocurrió el hecho, circunstancia que facilitó su identificación por parte de los investigadores.

La causa avanzó rápidamente con allanamientos, detenciones y diversas medidas judiciales. Posteriormente, ambos fueron imputados por robo simple en una causa que continúa bajo investigación.

robo casa agustin vila barrio dalvian Los dos imputados por el robo trasladando el botín millonario son detectados por las cámaras de seguridad. Imágenes de las cámaras de seguridad

El perfil de los acusados

La documentación judicial consultada indica que ambos aparecen vinculados formalmente al expediente que investiga el robo.

Además, distintas fuentes consultadas durante la investigación señalaron que los nombres de los imputados habrían surgido en otras conversaciones e informes reservados relacionados con presuntas maniobras que merecerían ser analizadas por las autoridades competentes, como posibles delitos informáticos, estafas y maniobras vinculadas a defraudaciones en cuentas bancarias.

lucia constanza francisco narvaez robo casa agustin vila barrio dalvian Lucía Constanza Francisco Narváez, una de las imputadas por el robo de bebidas valuadas en varios millones de pesos. Foto de Instagram

Una investigación que continúa

Lo que sí aparece acreditado hasta el momento es que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Gonzalo Gómez y Lucía Francisco a la propiedad donde se produjo el robo, permitiendo a los investigadores reconstruir la secuencia completa del hecho.

A partir de esas imágenes, los registros internos y las posteriores medidas judiciales, la Fiscalía avanzó con la imputación de ambos sospechosos.

gonzalo agustin gomez robo barrio dalvian Gonzalo Agustín Gómez, en uno de los ingresos al barrio Dalvian. Imágenes cámaras de seguridad

Mientras la investigación avanza, los fiscales continúan analizando la totalidad de la evidencia recolectada para determinar el alcance definitivo de las responsabilidades y establecer si existieron otros participantes en la maniobra investigada.