Agathe Rousselle

Agathe Rousselle, actriz francesa, protagoniza la película. Imagen: Prime Video.

Prime Video es una de las plataformas más completas en lo que respecta a contenido, ya que tiene opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas, hasta thrillers psicológicos, ficciones, documentales y más. En esta ocasión, te dejamos como recomendación una película de suspenso que relata una historia inquietante que generó gran debate al momento de su estreno.

Los thrillers son perfectos para quienes disfrutan de las historias llenas de tensión, giros inesperados y personajes complejos. Atrapan desde el primer minuto y exigen la atención del espectador, sumergiéndolo en tramas que desafían la lógica y exploran los rincones más oscuros de la mente humana. A continuación, presentamos un título que está disponible en Prime Video y cumple con todas las expectativas del género.

Titane es una película francesa se estrenó en 2021 dirigida y guionada por Julia Ducournau. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, donde Ducournau se convirtió en la segunda directora en ganar la Palma de Oro, el máximo galardón del festival.

titane
La pel&iacute;cula es considerada una pieza cinematogr&aacute;fica de alt&iacute;simo valor visual y narrativo. Imagen: Prime Video. &nbsp;

La película es considerada una pieza cinematográfica de altísimo valor visual y narrativo. Imagen: Prime Video.

No hay nada que pueda prepararte para ver esta película que combina drama, suspenso, fantasía y asesinatos. A continuación te explicamos la trama de este film disruptivo.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Un joven con el rostro cubierto de moretones es encontrado en un aeropuerto y él afirma que su nombre es Adrien Legrand, un niño que desapareció diez años antes. Mientras el joven se reúne con su padre, una serie de asesinatos terribles se acumulan en la región", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

Siendo una niña, Alexia causó un grave accidente de circulación que obligó a implantarle una plancha de titanio en el cerebro y le dejó una extraña fascinación por los coches. Veinte años después es una asesina en serie que se gana la vida como bailarina en salones del automóvil. Cuando un encuentro con un coche tenga resultados inesperados, Alexia decidirá dar un brusco giro a su vida.

titane pelicula
Titane cuestiona los l&iacute;mites binarios de los g&eacute;neros y explora de una forma pocas veces vista las relaciones paternofiliales. Imagen: Prime Video.

Titane cuestiona los límites binarios de los géneros y explora de una forma pocas veces vista las relaciones paternofiliales. Imagen: Prime Video.

"El talento visual de la francesa Julia Ducournau estalla en este filme. Es una película tan osada y rabiosa que está llamada a conectar, como pocas recientes, con una sensibilidad importante del presente", comentó la crítica Elsa Fernández-Santos de El País.

Tráiler de la película

Embed - TITANE - Tráiler

Elenco

  • Agathe Rousselle como Alexia.
  • Vincent Lindon interpreta a Vincent.
  • Garance Marillier es Justine.
  • Laïs Salameh interpreta a Rayane.
  • Myriem Akheddiou es la madre de Adrien.

Temas relacionados:

Te puede interesar