titane La película es considerada una pieza cinematográfica de altísimo valor visual y narrativo. Imagen: Prime Video.

No hay nada que pueda prepararte para ver esta película que combina drama, suspenso, fantasía y asesinatos. A continuación te explicamos la trama de este film disruptivo.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Un joven con el rostro cubierto de moretones es encontrado en un aeropuerto y él afirma que su nombre es Adrien Legrand, un niño que desapareció diez años antes. Mientras el joven se reúne con su padre, una serie de asesinatos terribles se acumulan en la región", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

Siendo una niña, Alexia causó un grave accidente de circulación que obligó a implantarle una plancha de titanio en el cerebro y le dejó una extraña fascinación por los coches. Veinte años después es una asesina en serie que se gana la vida como bailarina en salones del automóvil. Cuando un encuentro con un coche tenga resultados inesperados, Alexia decidirá dar un brusco giro a su vida.

titane pelicula Titane cuestiona los límites binarios de los géneros y explora de una forma pocas veces vista las relaciones paternofiliales. Imagen: Prime Video.

"El talento visual de la francesa Julia Ducournau estalla en este filme. Es una película tan osada y rabiosa que está llamada a conectar, como pocas recientes, con una sensibilidad importante del presente", comentó la crítica Elsa Fernández-Santos de El País.

Tráiler de la película

Elenco