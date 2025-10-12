Adiós al árbol de Navidad tradicional: la tendencia que comienza a imponerse en Europa

Sin embargo, ahora puede llegar a tomar protagonismo en la Navidad, más precisamente, con una tendencia que poco a poco comienza a imponerse en los hogares.
Frente a los árboles naturales, que requieren riego y cuidado constante, o los artificiales, que suelen estar fabricados con plásticos poco sostenibles, los de madera ofrecen una estética muy acogedora.
Por ahora, la tendencia de los árboles de madera se observa en países de Europa como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, con la bandera del minimalismo como protagonista. La madera encaja perfecto en esta filosofía.
arbol de navidad, tendencia
La preocupación por el medio ambiente ha llevado a muchas familias a replantearse cómo celebran la Navidad, y los árboles de madera son atractivos en este sentido, ya que pueden reutilizarse año tras año. ¿Te animarías a realizar un cambio de este tipo?
Cómo hacer tu propio árbol de Navidad de madera paso a paso
- Para empezar define el tamaño y forma de tu árbol en función del espacio disponible.
- Con el diseño listo, corta los listones según las medidas.
- Taladra pequeños agujeros en los extremos de los listones y únelos a un palo central que servirá como tronco.
- Puedes clavar los listones directamente sobre una base triangular de madera.
- Coloca los listones en hendiduras de un tronco central para poder desmontarlo y guardarlo fácilmente.
- Si quieres un acabado natural, lija y deja la madera al natural, aplicando solo un barniz transparente. Si prefieres un estilo más moderno o festivo, pinta la madera en blanco, dorado, rojo o verde.
- Una vez que la estructura esté lista y seca, llega el momento de decorar. Puedes colgar luces LED, piñas, cintas, adornos de madera o bolas. Para un estilo minimalista, usa luces cálidas y adornos en tonos neutros. Para un estilo rústico, combina elementos naturales como ramas secas y piñas pintadas.