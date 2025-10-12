Adiós al árbol de Navidad tradicional: la tendencia que comienza a imponerse en Europa

Sin embargo, ahora puede llegar a tomar protagonismo en la Navidad, más precisamente, con una tendencia que poco a poco comienza a imponerse en los hogares.

Frente a los árboles naturales, que requieren riego y cuidado constante, o los artificiales, que suelen estar fabricados con plásticos poco sostenibles, los de madera ofrecen una estética muy acogedora.

Por ahora, la tendencia de los árboles de madera se observa en países de Europa como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, con la bandera del minimalismo como protagonista. La madera encaja perfecto en esta filosofía.

La preocupación por el medio ambiente ha llevado a muchas familias a replantearse cómo celebran la Navidad, y los árboles de madera son atractivos en este sentido, ya que pueden reutilizarse año tras año. ¿Te animarías a realizar un cambio de este tipo?

Cómo hacer tu propio árbol de Navidad de madera paso a paso