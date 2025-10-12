Por qué expertos en jardinería recomiendan colocar bolsas negras en las ramas de los árboles

oruga procesionaria del roble Oruga procesionaria del roble, la plaga que pone en riesgo tu salud.

Este método ecológico nos permitirá controlar la mencionada plaga de manera efectiva gracias a las cualidades que tienen las bolsas negras de residuos. En este sentido, las orugas se sentirán atraídas gracias a las feromonas naturales y una vez que se introduzcan en dentro de la bolsa plástica, quedará atrapadas. Al ser un lugar estrecho, oscuro y casi impenetrable, no podrán escapar.

Además, cuando la temperatura comience a aumentar, la bolsa de residuos se calentará y todo lo que haya en su interior se deshidratará, causándoles la muerte a los insectos y controlando la propagación de la plaga.

bolsa de residuos Pocos conocen este truco de jardinería con una bolsa de residuos negra.

Si querés poner en práctica este truco, simplemente deberás buscar una bolsa de residuos negra, colocarle un poco de tierra en su interior para que no se vuele con el viento y subirte a una escalera para colocarla entre las ramas de tus árboles.

Este método práctico y ecológico permitirá controlar la plaga de la oruga procesionaria del roble sin necesidad de acudir a insecticidas químicos y demás productos que suelen poner en jaque el medio ambiente. Especialistas recomiendan renovar las bolsas plásticas una vez al mes y colocar dos o tres en un mismo árbol.