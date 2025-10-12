Adiós a las macetas tradicionales: tres alternativas inteligentes para cultivar tus plantas

Macetas de coladores

Los coladores son perfectos para usar como macetas, ya que ya cuentan con orificios que permiten un excelente drenaje. Puedes colgarlos con una cuerda o cadena y crear un mini jardín colgante. Lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas pequeñas. Incluso los puedes pintar para darle un toque personal y colorido.

macetas con utensilios de casa Puedes convertir los utensilios de casa en macetas. Imagen: composición Diario Uno.

Teteras antiguas o de cerámica

Seguramente tienes en casa una tetera rota que no usas y se puede transformar en una maceta vintage ideal para interiores. Es importante asegurarte de que tenga un pequeño agujero en la base, o lo puedes hacer tu mismo. A la hora de colocar el sustrato, puedes poner una capa de piedras abajo para asegurar un buen drenaje.

Cajas o latas de cocina

Otra idea económica y creativa para crear macetas sustentables es a partir de latas de galletas, té o café. Si no te gusta el aspecto, puedes pintar o decorar según tu gusto, pues hay miles de diseños que puedes ver en internet para inspirarte. Funcionan bien para cactus, suculentas o plantas de interior.

tarro de maceta Si tienes una caja o lata vacía, transfórmala en una maceta para tus plantas. Imagen: Freepik.

Al reutilizar objetos del hogar no solo ahorras dinero, sino que también evitas generar más desechos y cuidas el planeta. Además, le das un toque de personalidad a tu jardín, solo necesitas un poco de imaginación.