Inicio Sociedad Maceta
Jardinería

Adiós a las macetas tradicionales: tres alternativas inteligentes para cultivar tus plantas

Con estas ideas creativas puedes reemplazar las macetas aburridas de tu jardín. Además, son opciones económicas y amigables con el medioambiente

Paula García
Por Paula García [email protected]
Adiós a las macetas tradicionales. Imagen: Freepik.

Adiós a las macetas tradicionales. Imagen: Freepik.

Tener plantas en casa no solo embellece los espacios, sino que también mejora el bienestar y el aire que respiramos. Sin embargo, no siempre es necesario invertir en macetas nuevas o costosas para disfrutarlas. Con un poco de creatividad, muchos objetos del hogar pueden transformarse en recipientes originales, sostenibles y llenos de encanto.

Las macetas tradicionales cumplen su función, pero a veces resultan demasiado comunes o poco prácticas para ciertos ambientes. En cambio, reutilizar utensilios cotidianos permite darle un toque único al jardín, al mismo tiempo que ayudamos al medioambiente al reducir residuos. Lo mejor de todo es que cada pieza puede adaptarse según el estilo decorativo que tengas en casa.

A continuación, te compartimos varias ideas para reemplazar las macetas tradicionales o incluso para sumar recipientes nuevos a tu colección sin gastar de más. Solo necesitas objetos que tienes en el hogar.

Macetas de coladores

Los coladores son perfectos para usar como macetas, ya que ya cuentan con orificios que permiten un excelente drenaje. Puedes colgarlos con una cuerda o cadena y crear un mini jardín colgante. Lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas pequeñas. Incluso los puedes pintar para darle un toque personal y colorido.

macetas con utensilios de casa
Puedes convertir los utensilios de casa en macetas. Imagen: composici&oacute;n Diario Uno.

Puedes convertir los utensilios de casa en macetas. Imagen: composición Diario Uno.

Teteras antiguas o de cerámica

Seguramente tienes en casa una tetera rota que no usas y se puede transformar en una maceta vintage ideal para interiores. Es importante asegurarte de que tenga un pequeño agujero en la base, o lo puedes hacer tu mismo. A la hora de colocar el sustrato, puedes poner una capa de piedras abajo para asegurar un buen drenaje.

Cajas o latas de cocina

Otra idea económica y creativa para crear macetas sustentables es a partir de latas de galletas, té o café. Si no te gusta el aspecto, puedes pintar o decorar según tu gusto, pues hay miles de diseños que puedes ver en internet para inspirarte. Funcionan bien para cactus, suculentas o plantas de interior.

tarro de maceta
Si tienes una caja o lata vac&iacute;a, transf&oacute;rmala en una maceta para tus plantas. Imagen: Freepik.

Si tienes una caja o lata vacía, transfórmala en una maceta para tus plantas. Imagen: Freepik.

Al reutilizar objetos del hogar no solo ahorras dinero, sino que también evitas generar más desechos y cuidas el planeta. Además, le das un toque de personalidad a tu jardín, solo necesitas un poco de imaginación.

Temas relacionados:

Te puede interesar