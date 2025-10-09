Cómo hago para que la planta de buganvilla trepe la pared y se mantenga firme

buganvilla en la pared La buganvilla es una fiesta de colores. Imagen: Freepik.

Cómo hago para que la planta trepe la pared

Si quieres una planta que trepe la pared o el cerco de casa, y al mismo tiempo decore tu jardín o terraza, necesitas una buganvilla. Son muy fáciles de mantener, pero hay un detalle que debes tener en cuenta y es que, aunque esté perfectamente bien cuidada, suele tener ramas débiles que si no están sujetas podrían convertirla en una planta colgante en lugar de una enredadera. Siguiendo los pasos adecuados puedes olvidarte de las ramas caídas.

Por lo general, durante el primer año de plantación, la buganvilla crece muy poco, pero después, comienza a desarrollar una cantidad importante de ramas. Todo el volumen que gana, si no lo sujetas correctamente, tenderá a adquirir un porte llorón, caerá, y no cumplirá el objetivo inicial por el que ha sido plantada: cubrir un muro.

soportes para buganvilla Puedes utilizar soportes autoadhesivos para plantas trepadoras o celosías. Imagen: composición Diario Uno.

Para sujetar esta planta a la pared necesitas unas bridas y unos amarres para trepadoras que se consiguen en viveros o mercados de jardinería. Los más útiles para las paredes de ladrillo o de cemento son los de plástico, ya que no se deterioran con la humedad. Otra opción es colocar una celosía o enrejado, para que la planta se trepe.

También puedes colocar estratégicamente una serie de clavos o amarres especiales en la pared para sujetar la buganvilla de forma correcta. Los clavos actuarán como soporte para que los tallos más vigorosos queden bien fijos y crezcan hacia la parte superior de la pared.