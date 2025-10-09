Inicio Sociedad Viento Zonda
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda que soplará durante el viernes con ráfagas de 65 km/h

El pronóstico del tiempo alertó la llegada del viento Zonda que afectará, por ahora, en algunas zonas de Mendoza, donde ya rige una alerta amarilla

Por UNO
El viento Zonda estará presente durante el viernes en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El viento Zonda estará presente durante el viernes en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El viento Zonda afectará gran parte de la provincia durante el viernes, previo al ingreso del frente frío. Según el pronóstico del tiempo, en algunos sectores se mantendrá en altura, mientras que en otros bajará y las ráfagas pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora.

En días de altas temperaturas por la circulación de viento norte, se espera la incidencia del viento Zonda, según detalló a Radio Nihuil la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo.

mendoza, viento zonda.webp
Hay alerta amarilla por viento Zonda para algunas zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Hay alerta amarilla por viento Zonda para algunas zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El amanecer del viernes será cálido con 16 grados de mínima que aumentará hasta llegar a los 31 grados de máxima por la tarde.

La especialista explicó que estos valores están por encima del promedio normal para el mes de octubre, pero que el alivio llegará el sábado con la llegada del frente frío que hará bajar las temperaturas.

Viento Zonda en Mendoza para el viernes

Según Elizabeth Naranjo Tamayo, los pronósticos indican que el viento Zonda se va a mantener en altura durante el viernes en el Gran Mendoza y en la zona Este.

Viento en Mendoza 9
Las ráfagas del viento Zonda podrían llegar a los 65 kilómetros por hora durante el viernes. Imagen ilustrativa.

Las ráfagas del viento Zonda podrían llegar a los 65 kilómetros por hora durante el viernes. Imagen ilustrativa.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por Zonda para la precordillera, Uspallata, zonas del Valle de Uco y Malargüe.

Los datos que se tienen hasta el momento es que la intensidad del viento Zonda será de entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

El frente frío tras el paso del viento Zonda

La meteoróloga adelantó que el sábado será un día ventoso por el ingreso del frente del sur que provocará un marcado descenso de temperatura.

Las temperaturas para el sábado estarán entre 15 grados de mínima y 25 de máxima, con la presencia de viento durante casi todo el día.

viento en mendoza 5
Luego del paso del viento Zonda, el sábado se esperan fuertes ráfagas de viento sur. Imagen ilustrativa.

Luego del paso del viento Zonda, el sábado se esperan fuertes ráfagas de viento sur. Imagen ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió otra alerta amarilla para ese día por la intensidad de viento sur que puede ser de entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

La alerta está vigente para San Rafael, General Alvear, parte del Valle de Uco y toda la zona Este de Mendoza.

Además, el pronóstico del tiempo indicó que el domingo habrá otro leve descenso de temperaturas con 13 grados de mínima y 24 grados de máxima.

Temas relacionados:

Te puede interesar