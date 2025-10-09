Las zonas de Lujan de Cuyo, Las Heras y Malargüe serán afectadas por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 40 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento Zonda se puede esperar que llegue a la provincia de Mendoza entre las 12:00 h y las 18:00 h.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.