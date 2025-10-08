Inicio Maipú
Resolución

Después de la tragedia, Maipú anunció que erradicará más de 300 árboles y le cobrará a Vialidad las tareas

Se trata de ejemplares con orden de corte. Los trabajos comenzaron sobre todo en calle Rawson, donde un árbol cayó y mató a una mujer durante el último viento Zonda

Por Paola Alé [email protected]
El 26 de septiembre pasado un árbol deteriorado cayó sobre el techo del vehículo en el que viajba Alejandra Funes y le produjo la muerte. Ahora el municipio trabaja para erradicar los árboles secos o peligrosos. 

El Concejo Deliberante de Maipú determinó la emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado público, para erradicar más de 300 árboles que están secos o que representan un potencial peligro y pueden ser la causa de algún incidente. Así lo manifestó el secretario de Infraestructura del municipio, Eduardo Mezzabotta.

El punto es que, tal y como lo aseveró el funcionario, la mayoría de esos árboles están ubicados en rutas o calles que pertenecen a la Dirección Provincial de Vialidad.

Para llevar adelante esta tarea, la comuna debe conseguir maquinarias porque no cuenta con las necesarias para erradicar árboles de gran tamaño.

En ese sentido, Mezzabotta afirmó que los fondos que deba invertir el municipio serán trasladados a la DPV.

Para qué sirve declarar la emergencia del arbolado público en Maipú

Según explicó el secretario de Infraestructura de la comuna, la declaración de la emergencia tiene la finalidad de accionar con rapidez y erradicar los árboles que ya tienen un pedido de corte.

La emergencia es una herramienta para que la comuna de Maipú pueda reasignar partidas presupuestarias destinadas a resolver problemas puntuales y urgentes, como lo es el del arbolado público.

Mezzabotta no negó que parte de esos árboles fuesen responsabilidad del municipio, pero estos, explicó, se encuentran más que nada en zona urbana. En cambio los que están bajo la jurisdicción de la DPV están ubicados en zonas no tan pobladas y dio algunos ejemplos: los que se encuentran en el carril Urquiza en la zona de Coquimbito y los de la calle Maza en la zona sur.

El caso de la mujer que murió aplastada por un árbol

El funcionario puntualizó sobre el caso de Alejandra Funes, la mujer fallecida el 26 de septiembre pasado, cuanto por los fuertes vientos, un árbol cayó sobre su vehículo y la aplastó.

Lo que dijo es que si bien están intentando solucionar el problema, esto no justifica lo que sucedió con Alejandra Funes. "Esto fue una catástrofe y estamos muy dolidos por lo ocurrido" manifestó. Mientras tanto, ya han sido cortados unos 40 ejemplares en mal estado, algunos de ellos ubicados en la calle Rawson, el lugar del accidente de Funes.

