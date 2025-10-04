El viento Zonda afectó a Rivadavia, Lavalle y Luján de Cuyo con árboles y postes caídos más apagones

Lavalle:

-Viento moderado del sector suroeste con 5 árboles y un poste caído.

Luján de Cuyo:

-Viento leve con 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.

Rivadavia:

-Un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.

Árboles caídos en La Paz 1.jpg El viento Zonda provoca la caída de árboles añosos o con déficit hídrico. (Imágenes de archivo).

Luego del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se ha pronosticado el ingreso de un frente frío, como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad con probabilidades de lluvias durante el inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.