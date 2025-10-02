mapa_alertas - 2025-10-02T082857.789
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de viento Zonda en la provincia de Mendoza para este sábado. El departamento afectado por las fuertes ráfagas es Malargüe.
El área será afectada por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.