Solo un departamento se encuentra en alerta por viento Zonda.

Solo un departamento se encuentra en alerta por viento Zonda.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Luego de varios de alerta han llegado a distintas partes del país por viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos todos los detalles del pronóstico.

Alerta por viento Zonda

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

mapa_alertas - 2025-10-02T082857.789

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de viento Zonda en la provincia de Mendoza para este sábado. El departamento afectado por las fuertes ráfagas es Malargüe.

El área será afectada por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

Zonda ok
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar