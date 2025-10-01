El viento Zonda podría bajar al llano del Gran Mendoza desde el mediodía hasta las tarde. De todas maneras, si las ráfagas no descienden al llano, la temperatura máxima se mantendrá en 31 o 33 grados debido al calentamiento generado por el viento norte los días anteriores.
Luego de este fenómeno, el domingo se espera un gran descenso de temperatura debido al ingreso de frente frío típico después del viento Zonda. Se pronostica una máxima de 20 °C con probabilidades de lluvia por la tarde.
Cuidado frente al Zonda
Si el viento Zonda baja al llano, se recomienda:
Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes ráfagas
- Cerrar por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.
- Tratar de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.
- Evitar realizar esfuerzos físicos.
- Reducir al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.
- Evitar la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.
- Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. No los toques ni los pises. Ponete en contacto con las autoridades para alertarlos de este hecho.
- Mantenerte alejado de zonas arboladas, ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.