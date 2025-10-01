El viento Zonda podría bajar al llano del Gran Mendoza desde el mediodía hasta las tarde. De todas maneras, si las ráfagas no descienden al llano, la temperatura máxima se mantendrá en 31 o 33 grados debido al calentamiento generado por el viento norte los días anteriores.

Luego de este fenómeno, el domingo se espera un gran descenso de temperatura debido al ingreso de frente frío típico después del viento Zonda. Se pronostica una máxima de 20 °C con probabilidades de lluvia por la tarde.

Cuidado frente al Zonda

Si el viento Zonda baja al llano, se recomienda:

viento zonda.jpg Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes ráfagas