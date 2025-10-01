Evitá salir mientras se encuentra el viento Zonda

Luego de varios fines de semana con distintos fenómenos meteorológicos, se añade uno más a la lista. El meteorólogo Máximo Viale en Radio Nihuil compartió lo que se puede esperar para este fin de semana en la provincia de Mendoza. En la cual existen altas posibilidades de que llegue el viento Zonda.

Máximo Viale en Radio Nihuil anticipó la probabilidad que llegue el viento Zonda a la provincia de Mendoza este sábado seguido de un frente frío. A esto se le suma la posibilidad de que el viento Zonda sople en toda la provincia.

Debido a la llegada del Zonda se espera un ascenso de temperatura.

El viento Zonda podría bajar al llano del Gran Mendoza desde el mediodía hasta las tarde. De todas maneras, si las ráfagas no descienden al llano, la temperatura máxima se mantendrá en 31 o 33 grados debido al calentamiento generado por el viento norte los días anteriores.

Luego de este fenómeno, el domingo se espera un gran descenso de temperatura debido al ingreso de frente frío típico después del viento Zonda. Se pronostica una máxima de 20 °C con probabilidades de lluvia por la tarde.

Cuidado frente al Zonda

Si el viento Zonda baja al llano, se recomienda:

Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes ráfagas

  • Cerrar por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.
  • Tratar de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.
  • Evitar realizar esfuerzos físicos.
  • Reducir al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.
  • Evitar la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.
  • Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. No los toques ni los pises. Ponete en contacto con las autoridades para alertarlos de este hecho.
  • Mantenerte alejado de zonas arboladas, ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.

