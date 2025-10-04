El país de América del Sur donde China construirá una plataforma petrolera flotante sin precedentes

En Venezuela, China está construyendo la primera plataforma petrolera flotante de América del Sur, un proyecto sin precedentes que combina tecnología de punta y colaboración internacional.

La iniciativa, liderada por la empresa China Concord Resources Corp (CCRC) en conjunto con la estatal PDVSA, se ubicará en el Lago de Maracaibo y promete elevar la producción de petróleo de 12.000 a 60.000 barriles diarios para finales de 2026, transformando la capacidad productiva de este país de América Latina y consolidando su importancia estratégica en el sector energético regional.

Plataforma flotante (2)

Como es esta plataforma de petróleo única en América del Sur

Este proyecto consolida a Venezuela como un referente de innovación energética en América del Sur y demuestra cómo la colaboración internacional puede impulsar avances significativos en la explotación responsable de recursos en el planeta Tierra.