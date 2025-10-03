La montaña con la cima más plana del planeta Tierra está en América del Sur a 2.810 metros

El Monte Roraima se encuentra en la Gran Sabana, una región que comparte territorio entre Venezuela, Brasil y Guyana. Su ubicación remota y su acceso limitado hacen que esta montaña se mantenga casi intacta, conservando un ambiente aislado que protege especies endémicas y paisajes de gran belleza únicos en todo el planeta Tierra.

Esta montaña es uno de los iconos geológicos más reconocidos de América del Sur y ha atraído a científicos, aventureros y turistas desde hace décadas.

Montaña (1) El Monte Roraima es un símbolo de la biodiversidad y el misterio de Sudamérica, fascinando a quienes se aventuran a conocerlo y convirtiéndose en un referente de la geología y la naturaleza en el continente.

Como es esta montaña única de América del Sur