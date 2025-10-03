Crimen de Florencio Varela: la siniestra confesión que hizo el hombre que hizo el pozo para las 3 chicas

El crimen de Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas. Las tres jóvenes se prostituían, pero este no fue el móvil del crimen, sino que sus asesinatos estuvieron vinculados al narcotráfico.

El crimen ha llevado a varias detenciones, una de ellas es la de Ariel Giménez, una persona que es muy conocida en la zona, y que se entregó de manera voluntaria ante las autoridades para dar su propia versión de lo sucedido.

Según el relato del detenido, la noche del 19 de septiembre, una pareja lo llamó con el fin de alquilar un parlante para fiesta y por ello le pagaron $30.000 y drogas. Al otro día, la pareja lo contacta nuevamente para rellenar con tierra un pozo hecho en el patio trasero de una casa y por ese trabajo le abonaron $45.000 y un viaje en auto de regreso a su casa. Además, le regalaron el pico y la pala que usó en la tarea y que luego venció a un vecino.

CRIMEN FLORENCIO VARELA, LARA MORENA GUTIERREZ Lara Gutiérrez, la víctima más joven del crimen de Florencio Varela. Foto a24.com

Qué piensan los investigadores del triple crimen de Florencio Varela

Sin embargo, la versión de Ariel Giménez no convenció a ninguno de los investigadores del triple crimen de Florencio Varela y por ello, el fiscal Carlos Arribas, decidió imputarlo por encubrimiento agravado.

De hecho, su versión generó varias sospechas, desde su falta de preocupación por ser contratado para tapar un pozo y los motivos por los cuales vendió las herramientas.

Ante su imputación, el hombre decidió no volver a declarar ante el fiscal y su situación se volvió más sospechas después de ello. Además, porque hay testigos que lo vieron entrar y salir de la casa en donde encontraron a las tres jóvenes, víctimas en el crimen de Florencio Varela.