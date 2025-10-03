Inicio Policiales Florencio Varela
Crimen de Florencio Varela: la siniestra confesión que hizo el hombre que hizo el pozo para las 3 chicas

El crimen de Florencio Varela tiene a varios involucrados. Uno de ellos es Ariel Giménez y su papel en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el viernes 19 de septiembre

Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

El triple crimen de Florencio Varela y su investigación sigue provocando detenidos y la aparición de detalles espeluznantes. Uno de los últimos tiene que ver con Ariel Gutiérrez, de 29 años, que habría sido el responsable de cavar el pozo en donde arrojaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Según la investigación, el hombre fue una pieza clave en el crimen. No para ejecutarlo, sino en su etapa posterior y por eso está acusado de encubrimiento agravado, aunque se analiza si tuvo mayor participación en el asesinato de las tres jóvenes.

Aseguran que un lider narco llamado "Pequeño J" habría ideado los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El crimen de Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas. Las tres jóvenes se prostituían, pero este no fue el móvil del crimen, sino que sus asesinatos estuvieron vinculados al narcotráfico.

El crimen ha llevado a varias detenciones, una de ellas es la de Ariel Giménez, una persona que es muy conocida en la zona, y que se entregó de manera voluntaria ante las autoridades para dar su propia versión de lo sucedido.

Según el relato del detenido, la noche del 19 de septiembre, una pareja lo llamó con el fin de alquilar un parlante para fiesta y por ello le pagaron $30.000 y drogas. Al otro día, la pareja lo contacta nuevamente para rellenar con tierra un pozo hecho en el patio trasero de una casa y por ese trabajo le abonaron $45.000 y un viaje en auto de regreso a su casa. Además, le regalaron el pico y la pala que usó en la tarea y que luego venció a un vecino.

Lara Gutiérrez, la víctima más joven del crimen de Florencio Varela.

Qué piensan los investigadores del triple crimen de Florencio Varela

Sin embargo, la versión de Ariel Giménez no convenció a ninguno de los investigadores del triple crimen de Florencio Varela y por ello, el fiscal Carlos Arribas, decidió imputarlo por encubrimiento agravado.

De hecho, su versión generó varias sospechas, desde su falta de preocupación por ser contratado para tapar un pozo y los motivos por los cuales vendió las herramientas.

Ante su imputación, el hombre decidió no volver a declarar ante el fiscal y su situación se volvió más sospechas después de ello. Además, porque hay testigos que lo vieron entrar y salir de la casa en donde encontraron a las tres jóvenes, víctimas en el crimen de Florencio Varela.

